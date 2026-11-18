Exequiel Equi Fernández entwickelt sich vom Verkaufskandidaten zum Stammspieler. Seine Leistungen überzeugen Bayer Leverkusen und die argentinische Nationalmannschaft.

Exequiel Fernández hat seine Entwicklung beim FC Bayer Leverkusen und in der argentinischen Nationalmannschaft deutlich beschleunigt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler saß bei der 7:0-Testspiel-Gala in Córdoba gegen Costa Rica auf der Tribüne und gehörte nicht zum Spieltagskader. Diese zweite Berufung in Folge belegt den steilen Aufstieg des Sechsers in der Nationalmannschaft.

Erfolg nach Wechsel zu Bayer Leverkusen

Obwohl das Offensiv-Duo Patrik Schick und Ibrahim Maza für viele Torerfolge sorgt, ist Fernández der größte Gewinner der laufenden Saison für Bayer Leverkusen. Vom Verkaufskandidaten Nummer 1 in der vergangenen Sommer-Transferperiode hat er sich zum unangefochtenen Stammspieler hochgearbeitet. Sein Durchbruch in der A-Nationalelf erfolgte am 1. Oktober 2026 beim 4:0-Sieg gegen Bolivien. Facundo Medina lobt die Charakterstärke seines Kollegen.

Also read Frauen-Bundesliga: Stuttgarterinnen verlieren enges Spiel gegen Leverkusen

Statistische Dominanz im Leverkusener Mittelfeld

Seit dem Abgang von Exequiel Palacios zu Ipswich Town hat Fernández die große Lücke im Leverkusener Mittelfeld geschlossen. In acht der neun Ligaspiele startete er an der Seite von Aleix Garcia auf der Doppel-Sechs. Mit einer Laufleistung von durchschnittlich 12,2 Kilometern pro 90 Minuten ist er der laufstärkste Spieler der Werkself. Seine technische Quote überzeugt ebenso: Bei einer Passquote von 91 Prozent gewinnt er 51 Prozent der Zweikämpfe.

Hintergrund zur hohen Ablösesumme im Sommer 2025

Im Sommer 2025 zahlte Bayer Leverkusen 25 Millionen Euro Ablöse an den saudischen Klub Al-Qadsiah für die Verpflichtung. Der hohe Preis zeigt, wie dringend der Verein den defensiven Mittelfeldspieler suchte. Die Investition zahlt sich nun durch die konstant guten Leistungen des 24-Jährigen aus. Die Spielweise des Argentiners passt perfekt ins System der Werkself und stabilisiert das Zentrum der Defensive.

Advertisement

Lob vom Sportdirektor Simon Rolfes

Sport-Boss Simon Rolfes gibt dem Spieler ein Extra-Lob für seine mentale Stärke. Der 44-Jährige erklärt, dass Bayer sehr zufrieden mit der Entwicklung ist. Equi zeige sich sehr engagiert und lernwillig im Trainingsalltag. Mit jedem Einsatz gewinnt er mehr Sicherheit in seinem Spiel und an Selbstbewusstsein. Rolfes hebt hervor, dass diese Haltung für den Verein entscheidend ist.

Medinas Appell an die Nationalmannschaft

Facundo Medina, der gegen Costa Rica in der 71. Minute ausgewechselt wurde, betont die Bedeutung der Teampriorität. Er freue sich sehr für den Erfolg von Equi, stelle jedoch klar, dass alles für den Verein gegeben werden muss. Medinas Argument ist, dass der argentinische Nationaltrainer nur an den Leistungsträgern des Vereins vorbeikommt, wenn diese ihre Pflicht auf Vereinsebene erfüllen. Diese Perspektive unterstreicht die enge Verbindung zwischen Klub und Nationalteam.