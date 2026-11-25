Gerüchte über angebliche Visa-Probleme von Prinz Harry in den USA haben für Aufregung gesorgt. Jetzt hat ein Sprecher des Royals reagiert.

Gerüchte über angebliche Visa-Probleme von Prinz Harry in den USA haben für Aufregung gesorgt. Jetzt hat ein Sprecher des Royals reagiert. , 42, und Herzogin Meghan, 45, haben Gerüchte über die Gründe ihrer Rückkehr nach Großbritannien dementiert.

Berichte, wonach die Familie nach England gezogen sei, weil es in den USA Probleme mit Harrys Visum gegeben haben könnte, seien "falsch",hatten im August für Aufsehen gesorgt, als sie sechs Jahre nach ihrem Rückzug als arbeitende Mitglieder der britischen Königsfamilie gemeinsam mit ihren Kindernbei der überraschenden Rückkehr des Paares eine wichtige Rolle gespielt haben könnte. Ein Sprecher des Paares stellte gegenüber "Newsweek" nun klar: "Der Artikel von 'Page Six' ist, soweit es um sein Visum geht, völlig falsch.

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" Harrys Status in den USA sorgte nicht zum ersten Mal für Diskussionen. Nachdem er 2023 in seinen Memoiren "Reserve" früheren Drogenkonsum eingeräumt hatte, zweifelte die konservative Heritage Foundation an der Rechtmäßigkeit seiner Einreise. Prinz Harry selbst klingt glücklich über die Rückkehr in seine Heimat. Es sei "großartig, wieder auf britischem Boden zu sein", sagte er in der Sendung "This Morning".

Zuvor nannte der jüngere Sohn vonDiese "Chancen" erklärte er unter anderem mit der schulischen Ausbildung seiner Kinder.

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"Meine Kinder an eine britische Schule schicken zu können, hat mir sehr viel bedeutet", sagte Harry. Ihm sei erst gar nicht bewusst gewesen, wie wichtig ihm dies sei.

"Sie sind begeistert, und es eröffnet ihnen eine völlig neue Erfahrung", schwärmte der Prinz. Harry wolle damit keineswegs US-Schulen kritisieren, "aber ich finde, gerade für Kinder im Alter von sieben und fünf Jahren ist es heutzutage enorm wertvoll, diesen Vergleich ziehen zu können und zwei grundlegend verschiedene kulturelle Erfahrungen zu machen".