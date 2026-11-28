Er drehte 6 (!) Kultfilme und wird heute 80 Jahre alt: Kehrt dieser Star-Regisseur 12 Jahre nach seinem letzten Werk noch einmal ins Kino zurück?
Heute feiert ein Regisseur seinen 80. Geburtstag, der mit Steven Spielberg gearbeitet und mehrere Kult-Hits gedreht hat. Seit 2014 ist es aber still um ihn geworden. Erfahrt hier, um wen es geht.
Er drehte 6 Kultfilme und wird heute 80 Jahre alt: Kehrt dieser Star-Regisseur 12 Jahre nach seinem letzten Werk noch einmal ins Kino zurück?
Er drehte 6 Kultfilme und wird heute 80 Jahre alt: Kehrt dieser Star-Regisseur 12 Jahre nach seinem letzten Werk noch einmal ins Kino zurück? Heute feiert ein Regisseur seinen 80. Geburtstag, der mit Steven Spielberg gearbeitet und mehrere Kult-Hits gedreht hat.
Seit 2014 ist es aber still um ihn geworden. Erfahrt hier, um wen es geht.
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