Star-Komponist Arndt Bause starb 2003 an einer Lungenembolie. Für seine Tochter Inka Bause war dies aber nicht die einzige Todesursache.

Star-Komponist Arndt Bause starb 2003 an einer Lungenembolie. Für seine Tochter Inka Bause war dies aber nicht die einzige Todesursache. . Der einstige Star-Komponist der DDR wäre am 30.

November 90 Jahre alt geworden. Im Interview mit der Zeitschrift "SuperIllu" erklärt die Moderatorin, warum sie glaubt, dass ihr Vater auch an einem "gebrochenen Herzen" gestorben sei.

Also read Bauer sucht Frau Staffel 22: Start, Kandidaten und Inka Bause

"Mir fehlt die gemeinsame Zeit mit ihm als 'Rentner'. Momente, in denen man nur über Privates, die Vergangenheit, über Enkelkinder und gelebtes Leben hätte reden können", sagt Inka Bause über ihren Vater, der 2003 mit 66 Jahren an einernicht die einzige Ursache für seinen Tod gewesen: "Mein Vater ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Das ist meine Meinung", erklärt Bause in dem "SuperIllu"-Interview.

"Er hat das Komponieren wie die Luft zum Atmen gebraucht. Er hat nach der Wende einfach keine Chance mehr bekommen, sich zu beweisen.

Advertisement

" Auch sie selbst sei als Künstlerin gezwungen gewesen, sich von ihm abzuwenden, erzählt die Sängerin und Moderatorin weiter. "Mir haben die Plattenfirmen unmissverständlich gesagt, dass sie nur mit mir zusammenarbeiten, wenn ich mich beruflich von meinem Vater trenne. Das haben wir dann gemeinsam beschlossen und abgemacht, dass, sobald ich wieder berühmt werden sollte, ich ihn wieder ins Boot hole.

" Dazu ist es offenbar nicht mehr gekommen.zum Teenie-Star. Schon bald darauf stand sie aber auch als Moderatorin vor der Kamera. Heute ist die 58-Jährige vor allem für die RTL-Show "Bauer sucht Frau" bekannt, durch die sie seit 2005 führt. Aktuell läuft die 22.

Staffel des Formats. Letztes Jahr veröffentlichte Inka Bause außerdem das Jubiläums-Doppelalbum "INKA" anlässlich ihres 40-jährigen Bühnenjubiläums.