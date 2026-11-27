Depression, extremer Gewichtsverlust, Therapie: Nach dem Triumph bei der Vierschanzentournee 2002 geriet Sven Hannawald in einen verheerenden Abwärtsstrudel. Eine ARD-Doku schildert nun, wie schlimm es um die Sportlegende stand.

die Vierschanzentournee für sich entschieden hatte. Beim Sportler selbst aber kam kaum etwas von der Euphorie an, stattdessen fühlte er im Moment des größten sportlichen Triumphs nur eine Leere, wie er sich in der TV-Dokuserie „Being Sven Hannawald“ erinnert.

SWR / Constantin Dokumentation „Ich habe gesehen, das ist nicht mehr der Sven, den ich drei Jahre erlebt habe. Er ist fast wie eine Hülle seiner selbst, und es ist irgendwas passiert“, blieb auch Kommentator und Wegbegleiter Tom Bartels Hannawalds psychische Labilität nicht verborgen.

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„Ich hatte gar keine Kontrolle mehr über das, was mit mir geschah“, offenbart der Ex-Sportler in der Dokuserie. Um eben jene zurückzuerlangen, habe er einem „bewährten Mittel zum Erfolg“ vertraut: Er habe abgenommen. Sven Hannawald, der gerade die Olympia-Bosse kritisierte , mehr und mehr Gewicht verlor, habe er „nicht wahrgenommen“, denkt dessen bester Freund Christian Schnabel zurück. Einmal habe sich Schnabels Freundin, damals 45 Kilo schwer, von Hannawald mit der Begründung weggesetzt: „Meine Beine sehen fett aus gegenüber seinen.