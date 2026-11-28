Vanessa Mai ist eine der ersten Gäste beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Dank Florian Silbereisen ist plötzlich auch ihr Ehemann Thema.

Vanessa Mai ist eine der ersten Gäste beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Dank Florian Silbereisen ist plötzlich auch ihr Ehemann Thema. Im lockeren Schlagabtausch mit Moderator Silbereisen gibt Mai gut gelaunt Einblicke in ihr Eheleben.

Zwischendurch schicken die beiden augenzwinkernd Grüße an ihren Mann Andreas. In der Weihnachtszeit hänge im Türrahmen der Schlagersängerin immer ein Mistelzweig.

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„Ist Andreas dann so romantisch und küsst dich immer unterm Mistelzweig, wenn du nach Hause kommst? “, will Silbereisen wissen. „Kannst du ihm das mal sagen? “, entgegnet Mai.