Erst kürzlich hat Freenet einen der stärksten Black-Friday-Deals des Jahres vom Netz genommen. Nun ist die Telekom-Flat mit 200 Gigabyte für 16,99 Euro zurück.

Erst vor wenigen Tagen hat Freenet einen der stärksten Black-Friday-Deals des Jahres vom Netz genommen. Nun ist die Telekom-Flat mit 200 Gigabyte für dauerhaft 16,99 Euro wieder da – und kostet noch weniger.

Vergangene Woche wirbelte Freenet mit einer Telekom-Flat zum Kampfpreis mächtig Staub auf. Für gerade einmal 16,99 Euro im Monat gab es 200 Gigabyte Datenvolumen im sonst so teuren D-Netz – und das mit einer soliden Datenrate von bis zu 100 Mbit/s. Ende der Woche kündigte der Provider an, das Angebot würde am 23. November verschwinden.

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Das tat es auch – allerdings nur, um wenige Tage später noch stärker zurückzukommen. Jetzt ist der Deal wieder da und bietet noch mehr Sparpotenzial als vorher. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.

Wie zuvor ist der Tarif auch jetzt wieder monatlich kündbar und die günstige Grundgebühr gilt dauerhaft, ohne spätere Preiserhöhungen. Auf die bislang fällig gewordenen 19,99 Euro Anschlussgebühr verzichtet Freenet nun im zweiten Anlauf. Das dürfte Kunden, die bereits zugeschlagen haben, nicht unbedingt erfreuen. Wer den Deal jedoch verpasst hat, kann noch einmal zusätzlich sparen.

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Abgesehen davon, dass es nicht die kundenfreundlichste Art ist, das Ende eines Angebots auszurufen, nur um es kurz danach noch günstiger zurückzubringen, gibt es an der Offerte beim besten Willen nichts auszusetzen. Zu beachten ist, dass das Angebot nicht regulär auf der Freenet-Website gelistet wird und nur über einen speziellen Angebotslink wie den oben stehenden erreichbar ist.

Wer zum kleinen Preis auf hohem Niveau im Telekom-Netz unterwegs sein möchte, dürfte aktuell kaum eine bessere Option finden.200 Gigabyte schießen schon ein wenig über das Ziel hinaus, dafür dürfte die Datenrate etwas höher ausfallen? Dann könnte ein aktueller Aktions-Tarif des österreichischen Providers Spusu die bessere Wahl sein. Der offeriert gegenwärtig eine monatlich kündbare 100-Gigabyte-Flat im Vodafone-Netz mit bis zu 200 Mbit/s für 12,90 Euro im Monat. Auch in diesem Fall gibt es keine Anschlussgebühr.

Wie bei allen Spusu-Tarifen üblich, kommt die Option mit dem sogenannten Daten. Trans. Fair-Depot. Das ermöglicht es, bis zu 200 Gigabyte nicht verbrauchtes Datenvolumen in die nachfolgenden Monate zu übertragen.

Zudem beinhaltet der Tarif 1.000 Freiminuten ins EU-Ausland. Die regulären 100 GB lassen sich auch in Großbritannien und der Schweiz ohne zusätzliche Datenroaming-Gebühr nutzen. Das angesparte Daten. Trans.

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Fair-Volumen gilt dagegen nur in Deutschland, Telefonate in der Schweiz können zusätzlich kosten. Ein starkes Gesamtpaket zu einem sehr fairen Preis.