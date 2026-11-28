Gärtner, Rennsport-Enthusiast, Filmproduzent, Familienmensch, Solokünstler und Mitglied einer Supergroup: Nach der Auflösung der Beatles übernimmt George Harrison viele Rollen. Vor allem aber versucht er, sich möglichst weit aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Parlophone / Universal Music Gärtner, Rennsport-Enthusiast, Filmproduzent, Familienmensch, Solokünstler und Mitglied einer Supergroup: Nach der Auflösung der Beatles übernimmt George Harrison viele Rollen. Vor allem aber versucht er, sich möglichst weit aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Als"stillen Beatle" bezeichneten ihn viele, teils auch als"schüchtern". Neben den prägenden Figuren Paul McCartney und John Lennon, die ihren jüngeren Mitmusiker als"kleinen Bruder" oder"netten Jungen" beschrieben, erscheint Harrison zurückhaltend. Doch der Gitarrist drängt sich nicht nur deshalb selten ins Zentrum: Anders als seine Bandkollegen fühlt er sich als Popstar nie wirklich wohl. Er begann eine Lehre als Elektriker, ging aber bereits mit 17 mit den Beatles auf Tournee: George Harrison träumte schon früh von einer Musikkarriere.

Advertisement

Advertisement

Nach dem Ende der Fab Four will er diese Rolle nicht weiterführen.