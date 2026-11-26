Vor mittlerweile zwölf Jahren ist Robin Williams verstorben. Was nur wenige Fans wissen: Von einer seiner beliebtesten Rollen existiert noch immer unveröffentlichtes Material – und Disney soll sogar überlegt haben, daraus einen neuen Film zu machen!

"Er wollte das letzte Wort haben": Robin Williams hat verfügt, dass seine Stimme bis 2039 nicht genutzt werden darf – dabei besitzt Disney unveröffentlichte Aufnahmen!

"Er wollte das letzte Wort haben": Robin Williams hat verfügt, dass seine Stimme bis 2039 nicht genutzt werden darf – dabei besitzt Disney unveröffentlichte Aufnahmen! Vor mittlerweile zwölf Jahren ist Robin Williams verstorben. Was nur wenige Fans wissen: Von einer seiner beliebtesten Rollen existiert noch immer unveröffentlichtes Material – und Disney soll sogar überlegt haben, daraus einen neuen Film zu machen!im Alter von nur 63 Jahren verstorben – und noch immer hinterlässt er in Hollywood eine gewaltige Lücke.

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Mit Filmen wie „“ hat er Generationen von Kindern begeistert – doch auch in berührenden Charakterrollen konnte der gebürtige Kalifornier, der seinen Durchbruch Ende der 1970er-Jahre mit der Sitcom „Aladdin und der König der Diebe “ , kehrte er zu dem Part zurück. Dabei sollen allein von den Aufnahmesessions des ersten Films noch zahlreiche unveröffentlichte Sprachaufnahmen existieren.