Juan Amador ist mit 57 Jahren gestorben, bekannt aus „Kitchen Impossible“ und „Grill den Henssler“.

Der in Schwaben geborene Sternekoch Juan Amador ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Er war unter anderem bekannt aus Sendungen wie „Kitchen Impossible“ und „Grill den Henssler“.

Der Sternekoch Juan Amador ist tot. Er starb im Alter von 57 Jahren. Amador war unter anderem bekannt aus Fernsehsendungen wie „Kitchen Impossible“ und trat auch bei „ Ursache sei plötzliches Herzversagen gewesen, sagte die Sprecherin seines Restaurants in Wien-Döbling, Daniela Heykes, der Deutschen Presse-Agentur. Amador sei am Samstag in seinem Atelier in Wien gefunden worden, in dem er in den Arbeitspausen malte. Wie es mit dem Restaurant Amador weitergehe, werde in den nächsten Tagen entschieden, sagte Heykes. Von Sonntag bis Dienstag seien ohnehin Ruhetage. Amador war verheiratet, hatte aber keine Kinder. Amador war als Kind katalanisch-andalusischer Gastarbeiter in Deutschland aufgewachsen. Er erreichte in Restaurants in Langen bei Frankfurt, Mannheim und Wien jeweils die Höchstwertung des Guide Michelin.

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Den ersten Stern erhielt er mit 25 Jahren, wie das Restaurant mitteilte.