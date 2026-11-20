Ein CDU-Rivale der künftigen Berliner Bürgermeisterin Eva Eralp sendet eine scharfe Mail und vergleicht sie mit Big Bill Thompson. Kritik an der Polizei und Vorschläge zu Korruption sind zentraler Inhalt.

Die werdende Berlin er Bürgermeisterin Eva Eralp steht im Mittelpunkt einer heftigen öffentlichen Debatte, nachdem ihr ein CDU -Rivale eine kritische Email zukommen ließ. Der Absender zieht darin Parallelen zur Geschichte von Chicago und vergleicht die Politikerin mit dem ehemaligen Bürgermeister Big Bill Thompson. Dieser Kontrast soll Eralps Umgang mit Sicherheitsfragen und politischen Gegnern einordnen.

Historischer Vergleich mit Big Bill Thompson

Die Email beginnt mit den Worten: Berlin fasziniert mich. Am Donnerstag mailte ich ihrem CDU-Rivalen, heute sind Sie dran, die werdende Bürgermeisterin. Der Verfasser führt fort, dass Eralp ihn an Big Bill Thompson erinnere, welcher bis 1931 Bürgermeister von Chicago war. In dieser Funktion war Thompson für seine engen Verbindungen zu kriminellen Strukturen bekannt. Auf seinen Partys trafen sich oft Clanmitglieder, die man damals als Gangs bezeichnete. Al Capone, der angeblich als netter Typ galt, war ein guter Freund von Big Bill. Al Capones Problem bestand darin, dass die Polizei hinter ihm her war. Eralp hat die Berliner Polizei als Sicherheitsrisiko bezeichnet. Irgendwie haben Sie damit recht. Für Kriminelle ist die Polizei ein Sicherheitsrisiko.

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Vorschläge zur Besetzung der Polizeiführung

Der Briefautor beschreibt, wie Big Bill Thompson dieses Risiko in Chicago in den Griff bekam. Er hat einfach Clanchefs zu Polizeioffizieren ernannt. Ein bekanntes Beispiel war sein Freund Big Jim. Etwas in dieser Art würde ich Ihnen auch raten. Diese Empfehlung impliziert eine massive Infiltration der Behörde durch kriminelle Elemente, um deren Interessen zu schützen. Der Text stellt damit die Integrität der Berliner Sicherheitsbehörden und die Führung von Eva Eralp in Frage. Die Analogie soll verdeutlichen, dass Eralp ähnliche Methoden anwenden könnte, um Kritiker zu neutralisieren oder die Kontrolle über die Ordnungshüter zu sichern.

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Kritik an Gehalt und Bezahlung der Beamten

Ein weiterer Aspekt der Kritik betrifft die finanzielle Ausstattung der Sicherheitskräfte. Polizisten waren in Chicago außerdem stets knapp bei Kasse. Sie waren also dankbar für Extraeinnahmen. Auch die Berliner Polizei wird eigentlich zu schlecht bezahlt. Das muss so bleiben. Dieser Satz wird in der Email provokativ formuliert und deutet darauf hin, dass schlechte Bezahlung zu Abhängigkeiten oder Korruption führen kann. Der Autor nutzt diese Aussage, um Eralps Haltung zur Personalpolitik der Polizei anzuzweifeln. Die Verbindung von unzureichenden Löhnen und der Erwartung von Zuwendungen stellt eine weitere Parallele zur Korruptionskultur in Chicago her.

Ethnische Diskriminierung und rassistische Vorwürfe

Zur dritten Idee von Big Bill gehört es, Kritiker als Rassisten zu brandmarken. Bill war zwar weiß, aber er förderte in der Polizei, natürlich nur aus Gerechtigkeitssinn, Schwarze und Italiener. Also die Freunde von Al Capone. Schluss mit weißen Privilegien. Italiener sind eigentlich nicht schwarz. Aber wer schwarz war, bestimmte immer der Chef. Diese Passage soll zeigen, wie politische Instrumentalisierung und ethnische Kategorien zur Absicherung der Macht genutzt wurden. Der Vergleich mit Al Capone und dessen Umfeld unterstreicht die Kritik an Eralps Führungstil. Die Email dient als scharfe Kritik an der künftigen Bürgermeisterin und ihrer Vision für die Berliner Sicherheitspolitik.