World Rugby sperrt Nationaltrainer Rassie Erasmus für sechs Partien wegen Kritik an Schiedsrichtern nach der Nations Championship. Details zur Strafe und Reaktion.

Rassie Erasmus, der südafrikanische Nationaltrainer der Rugby-Union-Nationalmannschaft, hat sich mit einer drastischen Maßnahme des Weltverbands World Rugby konfrontiert gesehen. Die Disziplinarkommission verhängte eine Sperre von sechs Spielen gegen den 58-Jährigen. Diese punitive Entscheidung resultiert direkt aus seinen öffentlichen Äußerungen, die er nach der knappen Niederlage im Rahmen der Nations Championship gegen Frankreich geäußert hatte.

Kritik an Schiedsrichter-Entscheidungen

Der Auslöser für das Disziplinarverfahren waren Aussagen, die Erasmus am Montag während eines Mediengesprächs vor dem anstehenden Duell mit Irland machte. Dabei bezog er sich explizit auf das Spiel gegen Frankreich, das Südafrika mit 19 zu 21 Punkten verlor. Erasmus nutzte die Pressekonferenz, um seine Unzufriedenheit über die Leistung der Spieloffiziellen an den Tag zu legen und sich erneut in Rage zu reden.

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Der Coach warf dem Schiedsrichter des französischen Spiels vor, insgesamt 17 sogenannte Knee-Drop-Tackles übersehen zu haben. Bei diesen Aktionen befand sich der Angreifer vor dem Tackling mit einem oder beiden Knien am Boden. Weltweit wurden solche Techniken inzwischen als verbotene Handlungen eingestuft. Die Nicht-Bestrafung dieser Vorfälle im Spielverlauf sah Erasmus als gravierenden Fehler an, der den Ausgang des Match maßgeblich beeinflusste.

World Rugby begründet hohe Strafe

Die Entscheidung, eine Sechs-Spiele-Sperre zu verhängen, wurde von World Rugby mit einer detaillierten Begründung untermauert. In einer offiziellen Mitteilung des Verbands hieß es, dass ein objektiver Beobachter zu dem Schluss kommen müsste, dass das Verhalten von Erasmus einen unzulässigen Angriff auf die Glaubwürdigkeit und die Kompetenz der Unparteiischen darstellt.

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Die Disziplinarkommission bewertete die Handlung als eindeutige Missachtung der Autorität der Spieloffiziellen, da deren Integrität öffentlich infrage gestellt wurde. Das Gremium berücksichtigte dabei mehrere Faktoren, darunter den Zeitpunkt und die Reichweite der Äußerungen in den Medien. Diese Faktoren standen in direktem Zusammenhang mit den Vorwürfen der Parteilichkeit oder Unredlichkeit gegenüber den Schiedsrichtern.

World Rugby stellte in seiner Urteilsbegründung fest, dass solche Aussagen automatisch eine Sperre von sechs Spielen nach sich ziehen. Die Schwere der Worte wurde als ausreichend erachtet, um den Anstand und die Professionalität im internationalen Rugby zu untergraben. Die Kommission legte Wert darauf, dass die Autorität der Schiedsrichter unverzichtbar für die Integrität des Sports ist.

Erasmus Vorwürfe zur Video-Schiedsrichter-Technologie

In seiner ursprünglichen Kritik ging Erasmus spezifisch auf die Rolle der Video-Schiedsrichter ein. Er betonte, dass der Video-Schiedsrichter im Spiel gegen Frankreich kein einziges Mal eingegriffen habe. Dabei behauptete Erasmus nicht explizit, dass die Schiedsrichter falschlagen, sondern postulierte zwei mögliche Szenarien für das Unterbleiben der Korrektur.

Erstens vermutete er ein technisches Problem, falls die Vergehen nicht erkannt wurden. Zweitens fragte er rhetorisch, ob das bewusste Nicht-Eingreifen bei erkannten Fehlern nicht als Spielmanipulation zu werten sei. Er stellte die Frage, ob dies keine Einflussnahme auf den Spielausgang darstelle und somit die Fairness des Wettbewerbs unterminiere. Diese Aussagen wurden als schwerwiegender Verstoß gegen die Regeln gewertet.

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Südafrikanischer Verband fordert Anhörung

Die südafrikanische Rugby-Union reagierte umgehend auf die Ankündigung der Sechs-Spiele-Sperre. Der Verband übte keine Unterstützung für die Art der Kritik aus, forderte jedoch ein faires Verfahren. Man beansprucht das Recht auf eine disziplinarische Anhörung, um sich gegen die Vorwürfe zu wehren.

Ziel der angeforderten Anhörung ist es, Rassie Erasmus die Möglichkeit zu geben, sich noch einmal öffentlich zu äußern. Der Verband will ermöglichen, dass die Worte des Coaches in ihren ursprünglichen Kontext gesetzt werden können. Eine solche Anhörung könnte theoretisch die Strafe beeinflussen, sofern die Interpretation der Aussagen im Lichte aller Umstände des Falls noch einmal geprüft wird.