Erbe, Schenkungen, Immobilien und Pflege: Fünf wichtige Geldgespräche und eine Checkliste für die ganze Familie.

Ob Erbe, Elternhaus oder Pflegekosten: Viele Familien sprechen erst über Geld, wenn es zum Streit kommt. Fünf Gespräche und eine Checkliste helfen, rechtzeitig vorzusorgen. Der Vater möchte das Haus irgendwann seinen Kindern überlassen.

Die Tochter würde es gerne übernehmen, der Sohn lieber verkaufen. Die Mutter wiederum sorgt sich, dass das Geld im Pflegefall nicht reicht. Alle haben sich längst Gedanken gemacht. Nur miteinander gesprochen haben sie darüber noch nie.

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In vielen Familien sind finanzielle Angelegenheiten ein Tabuthema. Besonders beim Erben geht es dabei um weit mehr als Geld. So erklärte Psychologin Julia Scharnhorst im, dass die Verteilung des elterlichen Vermögens von Kindern auch als Ausdruck von Zuneigung und Anerkennung verstanden werden kann. Neid, Enttäuschung und alte Rivalitäten können dadurch erneut aufbrechen.