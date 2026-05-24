Erbitterter Machtkampf im Großen Sozialverband VdK Bayern: Präsidentin Bentele und Schatzmeister Gritschneder beschuldigt

Im Großen Sozialverband VdK Bayern kracht es gewaltig! Hinter den Kulissen tobt ein erbitterter Machtkampf – und jetzt wackelt sogar der Stuhl von Präsidentin Verena Bentele (43). Acht von zehn Vorstandsmitgliedern möchten offenbar ihre Abberufung durchsetzen. Wie der stellvertretende Landesvorsitzende Hermann Imhof (73) bestätigt, habe der restliche Landesvorstand den Landesausschuss aufgefordert, ein Verfahren gegen Bentele und Schatzmeister Konrad Gritschneder (74) einzuleiten. Der Vorwurf: Bentele wolle den Verband stärker zentralisieren und unter ihrer Führung umbauen. In einem internen Schreiben ist laut "Frankenpost" von einer Umstrukturierung zum "Zentralverband" die Rede.

Im Großen Sozialverband VdK Bayern kracht es gewaltig! Hinter den Kulissen tobt ein erbitterter Machtkampf – und jetzt wackelt sogar der Stuhl von Präsidentin Verena Bentele (43).

Acht von zehn Vorstandsmitgliedern möchten offenbar ihre Abberufung durchsetzen. Wie der stellvertretende Landesvorsitzende Hermann Imhof (73) bestätigt, habe der restliche Landesvorstand den Landesausschuss aufgefordert, ein Verfahren gegen Bentele und Schatzmeister Konrad Gritschneder (74) einzuleiten. Der Vorwurf: Bentele wolle den Verband stärker zentralisieren und unter ihrer Führung umbauen. In einem internen Schreiben ist laut "Frankenpost" von einer Umstrukturierung zum "Zentralverband" die Rede.

Imhof erklärt die drastischen Schritte so: "Anlass hierfür sind die bestehenden Entwicklungen und Differenzen, die nach dem ergebnislosen Verlauf intensiver Gespräche über alternative Lösungsansätze eine Fortsetzung der Zusammenarbeit im bisherigen Rahmen nicht mehr zulassen.

". Es gehe um die Frage, wie das Amt eines Vorstands zu führen sei und wie der Landesverband in Zukunft aufgestellt sein solle.

"Die Führung eines Verbands dieser Größenordnung kann nicht nebenbei ehrenamtlich erfolgen", sagt Bentele in ihrem Statement, das sie jetzt veröffentlicht hat. Vorwürfe über Druck auf Mitarbeiter oder eigenmächtige Personalentscheidungen weist sie zurück. Entscheidungen seien stets aufgrund der satzungsgemäßen Gremienstrukturen erfolgt und gemeinsam abgestimmt worden. Besonders bitter für die Präsidentin: Der Streit ist nun öffentlich.

Bentele zeigte sich darüber enttäuscht – und widerspricht zugleich dem geplanten Verfahren.

"Ich wurde von den Delegierten des Landesverbandstages gewählt. Deshalb können auch nur diese darüber entscheiden, ob sie mir weiterhin ihr Vertrauen schenken", betont sie





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