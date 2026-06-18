Erbrecht bei Immobilien: Testamente, Pflichtteile und Zugewinngemeinschaft

Ein umfassender Überblick über die rechtlichen Regelungen beim Erben von Immobilien in Deutschland. Der Text behandelt die formalen Anforderungen an ein wirksames Testament, die Möglichkeit von Vermächtnissen, Pflichtteilansprüche von Kindern, die Auswirkungen der Zugewinngemeinschaft auf den Ehepartner und das Verfahren bei fehlenden Erben. Praktische Hinweise zur Vermeidung von Erbstreitigkeiten runden die Darstellung ab.

Bei der Übertragung von Immobilie n im Erbfall gibt es mehrere rechtliche Aspekte zu beachten. Zunächst gilt, dass sich alle Beteiligten darüber einigen müssen, was mit der Immobilie geschehen soll.

Bereits eine einzelne Person kann Entscheidungen blockieren. Im Streitfall müssen letztlich Gerichte entscheiden. Um solche Konflikte zu vermeiden, empfiehlt sich die Erstellung eines Testaments. Dieses muss vollständig handschriftlich verfasst und unterschrieben sein.

Ort und Datum sollten ebenfalls enthalten sein. Ein lediglich ausgedrucktes und unterschriebenes Dokument ist unwirksam. Eine notarielle Beurkundung des letzten Willens stellt sicher, dass formale Fehler vermieden werden. Eltern können frei bestimmen, wer welchen Teil ihres Vermögens erhält.

Dabei müssen Kinder nicht zwingend gleich bedacht werden. Rechtlich wird immer der gesamte Nachlass vererbt, nicht einzelne Gegenstände. Deshalb nutzen viele ein sogenanntes Vermächtnis. Damit kann festgelegt werden, dass ein Kind die Immobilie erhält.

Die Geschwister erhalten dafür einen Ausgleich entsprechend ihrem Anteil am aktuellen Marktwert. Wer eine solche Regelung plant, sollte sich rechtlich beraten lassen. Denn trotz einer Bevorzugung bleiben Pflichtteilansprüche bestehen. Kinder können grundsätzlich nicht vollständig vom Nachlass ausgeschlossen werden.

Nahe Angehörige haben Anspruch auf den Pflichtteil. Dieser beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils und wird als Geldanspruch ausgezahlt. Wenn ein Kind die Immobilie erbt, aber nicht dort wohnen möchte, kann es trotzdem nicht einfach aus der Erbengemeinschaft aussteigen. Es hat lediglich Anspruch auf eine Geldzahlung.

Der Ehepartner erbt nicht automatisch alles. Lebte das Paar in einer Zugewinngemeinschaft, also einer Ehe ohne notariellen Ehevertrag, und hinterlässt der Verstorbene Kinder, erhält der überlebende Ehegatte die Hälfte des Nachlasses. Die andere Hälfte wird zu gleichen Teilen unter den Kindern aufgeteilt. Gibt es keine Erben, ermittelt zunächst das Nachlassgericht mögliche Angehörige.

Bleibt die Suche erfolglos, erbt das Bundesland des letzten Wohnsitzes. Immobilien werden dann in der Regel verkauft oder versteigert





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