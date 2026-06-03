Erbstück aus Porzellan: 'Bares für Rares'-Verkäuferinnen verhandeln zu hoch

Marion Wiesenhöfer und ihre Tochter Doreen aus Mechernich im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen wollten bei 'Bares für Rares' ihre edle Porzellan-Terrine für stolze 8.000 Euro verkaufen. Doch die Händler zeigten sich unnachgiebig und boten maximal 3.200 Euro. Die Verkäuferinnen mussten unverrichteter Dinge abreisen.

Ein erlesenes Familien erbstück sollte bei 'Bares für Rares' zu einem stattlichen Geldbetrag verhelfen, doch leider blieb dieser Wunsch unerfüllt. Im Händler raum setzte es eine unerwartet klare Niederlage.

Marion Wiesenhöfer und ihre Tochter Doreen aus Mechernich im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen hatten gehofft, stolze 8.000 Euro für eine edle Porzellan-Terrine zu erzielen. Das Stück wurde zwischen 1914 und 1918 nach einem Entwurf des berühmten Künstlers Hermann Schmuz-Baudiss gefertigt und hatte einst als 'weißes Gold' gehandelt. Die Expertise bescheinigte dem Gefäß einen Wert von 6000 bis 8000 Euro, doch die Verkäuferinnen beharrten auf ihrem Wunschpreis von 8.000 Euro und vergaßen dabei, Verhandlungsspielraum einzubeziehen.

Die Händler zeigten sich unnachgiebig und boten maximal 3.200 Euro. Mutter und Tochter mussten schließlich unverrichteter Dinge abreisen. Das Konzept der Show 'Bares für Rares' bleibt jedoch bestehen: Menschen lassen ihre Exponate von Sachverständigen bewerten und feilschen im Händlerraum um den Verkaufspreis





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