Erdbeben an Santorini: Befürchtungen vor Erdrutschen wegen illegaler Bauten

Mehr als 14.000 Erdbeben erschütterten die Region nordöstlich der griechischen Insel Santorini in den letzten Wochen. Die dichte Bebauung der Insel mit vielen illegalen Bauwerken sorgt für Besorgnis, da ein Erdbeben oder Erdrutsche zu schweren Schäden führen könnten.

Nordöstlich der griechischen Ferieninsel Santorini ereigneten sich in den vergangenen Wochen mehr als 14.000 Erdbeben . Das seismologische Labor der Universität Athen veröffentlichte diese Daten für den Zeitraum vom 26. Januar bis zum 9. Februar. Auch am Mittwoch und Donnerstag gab es zusammengenommen über 200 Beben. Kritik an der dichten Bebauung der Insel wächst.

Die Zeitung „To Proto Thema“ berichtet, dass die Bebauungsdichte in einigen Regionen bis zu fünfmal höher ist als im Rest des Landes. Häufig werden die Gebäude ohne die notwendigen Genehmigungen errichtet, und es gibt keine koordinierte Stadtplanung. Bei Erdrutschen, die durch anhaltende Erdbeben oder ein starkes Hauptbeben verursacht werden könnten, könnten Häuser mitgerissen werden. \Ein Architekt zeigt sich besorgt. „Jeder Quadratmeter wird für touristische Zwecke genutzt, die Insel ist eine riesige Baustelle“, zitiert die Zeitung den Architekten Vassilis Hatzipetros von der örtlichen Ingenieursvereinigung. Obwohl die meisten Gebäude erdbebensicher konstruiert sind, führt das Fehlen geotechnischer Studien der Böden zu erheblichen Unsicherheiten. „Ein Gebäude verfügt möglicherweise über die richtigen Berechnungen zur Erdbebensicherheit, aber es ist nicht bekannt, was darunter passiert“, so Hatzipetros. Besonders entlang der Caldera, auf dem Kraterrand der Vulkaninsel, zeigt sich das Problem deutlich. Trotz der steilen Hänge wurden Hotels und Pensionen direkt am Abgrund errichtet. Viele der Häuser sind mit Pools ausgestattet. Das Wasser der Pools trägt zusätzliches Gewicht und kann bei Erdbeben in Bewegung geraten und die Wahrscheinlichkeit von Schäden erhöhen. Kurz nach Beginn der Erdbebenreihe vor zweieinhalb Wochen forderten die Behörden die Immobilienbesitzer deshalb, ihre Pools zu leeren. \Rund 20 Prozent der Bauten sind illegal. Auch der Staat hat das Problem der teilweise illegalen Bauten erkannt. Die Genehmigungen für Neubauten, Ausbauten sowie die Installation von Pools wurden ausgesetzt. Seit gut drei Jahren finden Kontrollen der Bauten am Kraterrand statt. Bei 400 solchen Untersuchungen hätten die Behörden 80 Verstöße festgestellt, berichtet die Zeitung „To Vima“ Anfang Februar unter Berufung auf Informationen der Polizei und der Behörde für Städteplanung. Dies sei ein Vielfaches mehr als bei vergleichbaren Kontrollen auf anderen Inseln. Die Behörden vermuten Korruption hinter der Entwicklung.





