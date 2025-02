Erdbeben auf Santorini: Notstand ausgerufen, Angst vor Hauptbeben

Seit Wochen hält eine Serie von Erdbebenen auf der griechischen Insel Santorini die Bewohner in Atem. Über 11.000 Menschen haben die Insel verlassen, Schulen sind geschlossen, und die Polizei verstärkt Kontrollen, um Plünderungen zu verhindern. Experten gehen davon aus, dass die Erdbeben noch wochenlang andauern könnten.

Santorini , eine griechische Insel, erlebt seit Wochen eine unheimliche Serie von Erdbeben , die die Bewohner in Angst und Schrecken versetzen. Fast 13.000 Beben wurden bis jetzt registriert, die wahrscheinlich auf vulkanische Aktivitäten zurückzuführen sind. Die Insel liegt auf einem erloschenen Vulkan, der zuletzt 1950 ausbrach. Das Hauptbeben, auf das sich Experten einstellen, ist noch ausstehend. Die Erdstöße haben die Bewohner in Aufruhr versetzt, über 11.

000 Menschen haben die Insel verlassen, und Schulen sind geschlossen. Touristen sind abgereist, und die Polizei verstärkt die Kontrollen in den leeren Gassen, um Plünderungen zu verhindern. Die Situation ist weiterhin angespannt, da Experten erwarten, dass die Beben noch wochenlang andauern könnten. Die stärksten Beben wurden am Montagabend und frühen Dienstagmorgen registriert, einschließlich eines Bebens der Stärke 5,2, das bis in die Hauptstadt Athen zu spüren war. Die Erdbebenwarte in Athen berichtete, dass es am Dienstagmorgen weitere Erdstöße gab. Sichere Vorhersagen sind jedoch nicht möglich. Seismologe Vassilis Karastathis vom Geodynamischen Institut Athen sagte dem Nachrichtensender Skai, dass sich die seismische Aktivität leicht verringert habe, aber die Gefahr eines größeren Erdbebens weiterhin besteht. Um auf die potenzielle Gefahr vorzubereiten, hat das griechische Bürgerschutzministerium den Notstand auf Santorini ausgerufen. Dies ermöglicht den Behörden, in den nächsten 30 Tagen schnellere und unbürokratischere Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Rekrutierung von Personal und Ressourcen. Die griechische Behörde zum Schutz vor Erdbeben warnte vor einem Erdbeben der Stärke 6 oder höher, das erhebliche Schäden verursachen könnte. Das Militär wird am Freitag Feldküchen aufstellen, um Bürger und Rettungskräfte im Notfall mit Essen zu versorgen. Die Situation bleibt angespannt, und die Inselbewohner warten mit Sorge auf weitere Entwicklungen





