Ein Erdbeben der Stärke 5.0 hat Los Angeles erschüttert. Keine Verletzten, aber Schäden am Flughafen LAX. Details zur Tiefe und den Nachbeben.

Ein starkes Erdbeben der Stärke 5.0 hat die Millionenmetropole Los Angeles am vergangenen Wochenende heftig durchgerüttelt. Das Epizentrum des Bebens lag in einer Tiefe von rund zwölf Kilometern nur wenige Kilometer vor der Küste. Die Erschütterungen waren im gesamten Ballungsraum spürbar, insbesondere in der direkten Nähe des internationalen Flughafens Los Angeles, kurz LAX genannt.

Ablauf und Auslöser des Bebens

Das seismische Ereignis trat gegen 9.30 Uhr Ortszeit ein, was einer Uhrzeit von 18.30 Uhr MEZ entspricht. Die geologische Ursache liegt in der tektonischen Lage Kaliforniens an der Grenze zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Erdplatte. Diese konstante Bewegung der Platten führt regelmäßig zu Erdbeben in der Region. Obwohl die Wellen weitreichend waren, blieb die Tiefe des Hypozentrums einer der Faktoren, die katastrophale Folgen abmilderten.

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Alexander Hußker, der Leiter des Southern California Seismic Network, erklärte öffentlich, dass die gemessenen Erschütterungen und die daraus resultierenden Schäden vergleichsweise gering ausgefallen sind. Er betonte dabei den wichtigen Aspekt der Entstehungstiefe sowie die Entfernung der Herdstelle direkt vor der Küste. Diese Faktoren dämpften die Wucht, die normalerweise bei Beben dieser Stärke in urbanen Zentren zu verheerenden Zerstörungen führen würde.

Schäden und Reaktion der Behörden

Trotz der fehlenden Verletzten hinterließ das Erdbeben sichtbare Spuren der Gewalt der Natur. Am internationalen Flughafen Los Angeles brachen mehrere Fensterscheiben infolge der Vibrationen. US-Medien, darunter Fox News, zeigten in Live-Bildern Mitarbeiter, die eilig Glasscherben beseitigten, um die Sicherheit am Terminal wiederherzustellen. Der Flugbetrieb wurde nicht komplett eingestellt, kam jedoch ins Wanken.

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Die US-Luftfahrtbehörde FAA meldete für den betroffenen Zeitraum lediglich Verzögerungen von bis zu 15 Minuten bei Starts und Landungen. Das Chaos hielt sich somit in Grenzen, doch die operative Pünktlichkeit litt spürbar unter den Sicherheitsüberprüfungen. In El Segundo, einem Vorort von Los Angeles, wurden zudem Maßnahmen bei der lokalen Infrastruktur ergriffen. Dort stiegen Flammen aus der Chevron-Raffinerie auf, als die Sicherheitsfackel im Rahmen des festgelegten Notfallplans ausgelöst wurde.

Positionen und Warnungen der Führung

Karen Bass, die Bürgermeisterin von Los Angeles, reagierte schnell auf die Lage. Sie rief die Bevölkerung dennoch eindringlich dazu auf, sich auf mögliche Nachbeben vorzubereiten. Obwohl die Behörden eine Tsunami-Gefahr umgehend ausschließen konnten, galt die Warnung vor weiteren Erschütterungen als notwendig. Die Behörde wollte vermeiden, dass die Bevölkerung in falscher Sicherheit verweilt, da solche Bebenfolgen in der Region nicht unüblich sind.

Lucy Jones, eine renommierte Erdbebenexpertin vom California Institute of Technology, kommentierte die Intensität des Ereignisses. Sie beschrieb das Beben als eines der stärkeren, die die Region Los Angeles seit Langem erlebt hat. Diese Einschätzung unterstreicht die Bedeutung der Ereignisse für die lokale seismische Überwachung, auch wenn die materiellen Schäden begrenzt blieben.

Erfahrungen vor Ort und zukünftige Schritte

Die Wahrnehmung der Bewohner in Los Angeles fiel unterschiedlich aus, war jedoch meist von relativer Gelassenheit geprägt. Der BILD-Reporter Tim Specks berichtete aus der Stadt, dass die Wände zwar wackelten, aber keine Panik ausbrach. Er beschrieb, dass er sich im Fitnessstudio befand, als der Boden zum ersten Mal bebte. Viele Menschen schauten nur kurz auf Warnmeldungen ihrer Smartphones und setzten ihre Aktivitäten anschließend fort.

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Über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden verzeichnete die Region vier bis fünf weitere Erdstöße. Für die meisten Anwohner stellte dies keine besondere Gefahr dar, da die Nachbeben deutlich schwächer ausfielen. Die Kombination aus tiefer Herdquelle, schneller behördlicher Reaktion und der technologischen Infrastruktur in Kalifornien trug maßgeblich dazu bei, dass diese Situation ohne schwere Unfälle oder humanitäre Krisen abgewendet werden konnte.