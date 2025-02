Erdbeben in Santorini: Ein noch nie dagewesenes Phänomen

Griechenland befindet sich nach einer beispiellosen Reihe von Erdbeben in der Region der Vulkaninsel Santorini in Alarmbereitschaft. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat Schulen auf mehreren Inseln geschlossen und die Bewohner aufgefordert, Sicherheitsrichtlinien zu befolgen. Wissenschaftler beobachten die Situation genau, um das genaue Ausmaß des Phänomens zu verstehen.

Die Erdbeben serie in der Region der Vulkan insel Santorini ist laut dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis ein noch nie dagewesenes Phänomen. Mitsotakis verwies in seiner auf Facebook veröffentlichten Erklärung auf Wissenschaftler, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu nennen. Wie sich die Erdbeben weiter entwickeln könnten, konnten die Experten laut Mitsotakis noch nicht sicher einschätzen. „Sie überwachen es Minute für Minute und werten die Daten Tag für Tag aus“, sagte er.

Der Staat sei in Alarmbereitschaft und ergreife alle von den Fachleuten empfohlenen Maßnahmen. Mitsotakis ordnete an, dass die Schulen auf den Inseln Santorini, Anafi, Ios und Amorgos bis mindestens zum 21. Februar geschlossen bleiben. Er appellierte an die Bewohner, weiterhin den Sicherheitsrichtlinien zu folgen und insbesondere Menschenansammlungen in Gebäuden zu vermeiden. Besonders sollten sie keine verlassenen und instabilen Gebäude betreten. Seismologen zufolge sind in den vergangenen Tagen immer häufiger kleinere Erdstöße aufgetreten. Auch von einem mehrstündigen Dauerbeben war die Rede. Die Forschenden vermuten, dass das Phänomen von flüssigem Magma verursacht wird, das im Untergrund aufsteigt. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner haben die Inseln mittlerweile verlassen. Wer noch dort ist, kann das Aufsteigen des Magmas durch ein nahezu permanentes, leises Dröhnen spüren. Dieses Phänomen, bei dem ständig schwache Erdbeben auftreten, wird von Experten als „harmonisches Dauerbeben“ bezeichnet.





