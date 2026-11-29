Ein Beben der Stärke 5,0 in Kalifornien sorgte für chaotische Szenen. Delta-Flüge starteten durch, Schäden am LAX und in Küstenorten werden beziffert.

Ein starkes Erdbeben der Magnitude 5,0 hat den internationalen Flughafen Los Angeles (LAX) am frühen Morgen in einen Zustand akuter Unruhe versetzt. Die seismische Aktivität, die sich gegen 9.30 Uhr Ortszeit ereignete, zwang mindestens zwei Landeanflüge der Fluggesellschaft Delta Air Lines zum sofortigen Abbruch und zum Durchstarten. Videos, die anschließend in den Medien kursierten, zeigten eindrücklich, wie die Flugzeuge kurz vor der Berührung der Piste wieder an Höhe gewannen, begleitet von den hörbaren Alarmen an Bord.

Zeitleisten und technische Details des Bebens

Das Epizentrum des ersten Bebens lag unweit des LAX in einer Tiefe von rund zwölf Kilometern. Die USGS, die nationale Erdbebenwarte der Vereinigten Staaten, datierte das Hauptereignis auf 9.30 Uhr Ortszeit, was 18.30 Uhr MEZ entspricht. Gut zwei Stunden nach der ersten Erschütterung registrierte die Behörde ein Nachbeben der Stärke 4,5. Das Epizentrum dieses zweiten Bebens wurde ebenfalls vermessen, dieses Mal rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach.

Also read Erdbeben in Los Angeles: Stärke 5.0 rüttelt Metropole an

Reaktionen der Luftfahrt und Sicherheitsmaßnahmen

Für die Passagiere an Bord der betroffenen Delta-Flüge bedeutete die Naturgewalt einen unerwarteten und beängstigenden Verlauf. Die Piloten reagierten nach geltenden Protokollen mit einem sofortigen Durchstarten, um eine sichere Bodenaufsetztechnik zu gewährleisten. Die Delta Air Lines bestätigte gegenüber der Los Angeles Times, dass nicht nur ein, sondern zwei Maschinen ihre Landemanöver aufgrund der seismischen Aktivität unterbrechen mussten. Beide Flugzeuge konnten ihre Kreisflugmanöver sicher beenden und anschließend ohne weitere Vorkommnisse landen.

Sachschäden in Küstengemeinden und am Flughafen

Trotz der massiven Erschütterungen meldeten die Behörden keine größeren strukturellen Schäden oder Personenschäden in der Region. Die Auswirkungen zeigten sich jedoch in zerbrochenen Fensterscheiben und zumindest einem eingestürzten Schornstein auf dem Flughafenareal. In der benachbarten Stadt Manhattan Beach fielen Ladenbeschilderungen herab, und in Hermosa Beach brachen Dutzende Weinflaschen aus ihren Regalen. Ein Mitarbeiter der BBC schätzte den entstandenen materiellen Schaden in diesen Bereichen auf bis zu 50.000 US-Dollar.

Advertisement

Perspektiven und historische Einordnung

Kalifornien liegt an der tektonischen Grenze zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Erdplatte, was das Land anfällig für solche Ereignisse macht. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, nutzte die Plattform X, um die Ereignisse als Erinnerung daran zu werten, dass Erdbeben in dem Bundesstaat jederzeit auftreten können. Das USGS betonte zudem, dass der Großraum der Westküstenmetropole seit 2014 nicht mehr von einem Beben dieser Magnitude betroffen war, was die Seltenheit der aktuellen Situation unterstreicht.

Die Kombination aus technischen Daten, wirtschaftlichen Auswirkungen und der öffentlichen Reaktion der lokalen Führungspersonen zeigt die Vulnerabilität moderner Infrastrukturen gegenüber natürlichen Kräften. Während die direkte Gefahr für Menschenleben durch die leere Zeit am Morgen und robuste Bauweise abgewendet wurde, bleibt die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit in erdbebengefährdeten Zonen bestehen. Die schnellen Reaktionen der Fluggesellschaften und die präzise Datenlage der USGS dienen als Beispiele für effektives Krisenmanagement in solchen Notsituationen.