Erdbeben und Schießerei: Englands chaotische WM-Vorbereitung

Die englische Nationalmannschaft erlebt turbulente Tage vor ihrem ersten WM-Spiel. Nach einem Erdbeben in Florida und einer Schießerei in Kansas bleibt die Vorbereitung für das Turnier unruhig, doch das Team um Thomas Tuchel bleibt fokussiert auf das Ziel Titelgewinn.

Die englische Nationalmannschaft befindet sich in der entscheidenden Vorbereitungsphase für die bevorstehende Weltmeisterschaft, doch die Tage vor dem ersten Spiel gegen Kroatien am 17. Juni sind von unerwarteten Zwischenfällen geprägt.

Das Team, das von Thomas Tuchel trainiert wird, hat sein vorläufiges Quartier in West Palm Beach, Florida, bezogen, um sich auf das Testspiel gegen Costa Rica am Mittwoch vorzubereiten. In dieser ohnehin angespannten Zeit wurde die Vorbereitung durch ein Erdbeben der Stärke 6,1 further erschüttert, dessen Epizentrum vor der Westküste Kubas lag, etwa 400 Meilen vom englischen Lager entfernt.

Obwohl keine Verletzten oder Sachschäden im direkten Umfeld des Teams gemeldet wurden, zeigten Videos in sozialen Medien deutlich die Auswirkungen, wie wackelnde Möbel und evakuierte Gebäude in Orlando, wo das Freundschaftsspiel stattfinden sollte. Sogar Besucher von Disney World sollen die Erschütterungen gespürt haben. Laut US Geological Survey handelt es sich um das zweitstärkste Beben in dieser Region seit 1880.

Für das englische Team, das zu den Favoriten auf den Titel zählt, bedeutet dieser Vorort eine weitere Ablenkung, nachdem bereits am Montag in der Nähe des geplanten WM-Camps in Kansas City eine Schießerei mit neun Verletzten für Aufsehen sorgte. Trotz dieser widrigen Umstände bleibt das Ziel klar: Nach einer perfekten WM-Qualifikation soll in Nordamerika der langersehnte Titel gewonnen werden.

Dazu muss sich die Mannschaft in der Gruppe mit Kroatien, Ghana und Panama durchsetzen, bevor es ins Viertelfinale und darüber hinaus gehen kann. Die Three Lions betonen, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und konzentrieren sich auf die sportlichen Herausforderungen, auch wenn die Vorbereitung alles andere als optimal verläuft





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