Ab heute dürfen Fruchtaufstriche aus Nicht-Zitrusfrüchten als Marmelade verkauft werden. Die bisherige Zitrus-musste zur Unterscheidung künftig genauer benannt werden. Enthält ein Produkt Honig aus mehreren Ländern, müssen künftig alle Ursprungsländer auf Glas oder Etikett genannt werden.

Erdbeermarmelade und Konfitüre : EU-Recht ändert sich ab heute. In Zukunft dürfen Fruchtaufstriche aus Nicht-Zitrusfrüchten als Marmelade verkauft werden. Die bisherige Zitrus-musste zur Unterscheidung künftig genauer benannt werden.

Die Regelung geht auf Großbritannien zurück, wo Marmelade traditionell nur aus Zitrusfrüchten hergestellt wird. Nach dem britischen Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1973 setzte sich diese Unterscheidung auch im europäischen Lebensmittelrecht durch. Ende der 1970er-Jahre wurde EU-rechtlich festgelegt, dass nur Marmelade aus Zitrusfrüchten diesen Namen tragen darf; Anfang der 1980er-Jahre wurde die Regel in Deutschland umgesetzt. Enthält ein Produkt Honig aus mehreren Ländern, müssen künftig alle Ursprungsländer auf Glas oder Etikett genannt werden.

Die Herkunftsländer müssen nun in absteigender Reihenfolge ihres Anteils genannt werden. Zusätzlich ist der jeweilige Gewichtsanteil in Prozent anzugeben. Honig, der bis zum heutigen Stichtag noch nach den bisherigen Regeln abgefüllt wurde, darf weiterhin abverkauft werden





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