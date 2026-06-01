Erdbeermond 2026: Der tiefe Juni-Vollmond und sein rötliches Lichtspiel

Der Juni-Vollmond 2026, auch Erdbeermond genannt, bietet ein besonderes Himmelsspektakel. Aufgrund seines tiefen Standes am Horizont erscheint der Mond in rötlichen Tönen. Erfahren Sie mehr über die kulturellen Hintergründe, die Namensgebung und die astronomischen Ursachen für dieses Phänomen.

Der Vollmond im Juni, oft als Erdbeermond bezeichnet, ist ein faszinierendes Himmelsspektakel mit reichem kulturellem Hintergrund. Im Juni 2026 erreicht der Vollmond seinen Höhepunkt und bietet aufgrund seines ungewöhnlich tiefen Standes am Horizont ein besonders beeindruckendes Farbspiel.

Der Mond erscheint dann in rötlichen, goldenen oder orangefarbenen Tönen, ein Effekt, der durch die dickere Luftschicht nahe dem Horizont entsteht. Dieser Effekt ist vergleichbar mit dem bei einer totalen Mondfinsternis, hat hier jedoch rein atmosphärische Ursachen. Die Namensgebung der Vollmonde hat eine lange Tradition, insbesondere unter den amerikanischen Ureinwohnern, die jedem Monatsvollmond einen Namen gaben, der auf regionale Naturphänomene hinweist.

Der Erdbeermond, so der gängige Name für den Juni-Vollmond, leitet sich von der Erdbeerernte ab, die in dieser Jahreszeit in vielen Regionen Nordamerikas beginnt. Alternative Namen wie Honigmond oder Metmond verweisen auf die Honigernte und die damit verbundene Herstellung von Met. Interessanterweise steht der englische Begriff für die Flitterwochen ("honeymoon") in Zusammenhang mit dem Honigmond, da traditionell im Juni häufig geheiratet wurde. Diese Bräuche unterstreichen die enge Verbindung zwischen den Mondphasen und menschlichen Kultur- und Agrarterminen.

Astronomisch gesehen ist der Juni-Vollmond 2026 besonders, weil er kurz nach der Sommersonnenwende stattfindet und daher einen sehr niedrigen maximalen Höhenstand über dem Horizont erreicht. Dies liegt an der sogenannten Mondwende, einem 18,6 Jahre dauernden Zyklus, in dem die Mondbahn ihre maximale Neigung zur Erdäquatorebene verändert. Während des Zyklus stehen Mondauf- und -untergänge periodisch besonders hoch oder besonders tief.

Ein "Mondstillstand" liegt vor, wenn der Mond über mehrere Tage nahezu an derselben Position am Horizont steht, was bei der Juni-Vollmondphase 2025 extrem ausgeprägt war. 2026 ist der Effekt zwar weniger extrem als 2025, aber dennoch显著, was den rötlichen Farbeindruck verstärkt. Der Mond beeinflusst auch die Gezeiten, wobei seine Anziehungskraft für Ebbe und Flut verantwortlich ist.

Mythen und Legenden, wie die Verwandlung von Werwölfen unter dem Vollmond, zeigen die tiefe kulturelle Faszination für diesen Himmelskörper, der seit jeher Menschen in seinen Bann zieht und zum Beobachten einlädt





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