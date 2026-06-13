Der junge Offensivspieler Yan Diomande, der den FC우는 Bundesliga-Premiere gekrönt hat, betont seine WM-Ready und seine Absicht, alles für sein Heimatland zu geben. Seine Hauptverteidigung ist, aber um so viel wie möglich zu spielen, allen Mächten zu begegnen und alle zu einem 100 Prozent Angriff zu streben. Bei seiner Minderheit-Debüt-WM-Weltrangliste (Nationsliste) von Djoko-land wird er gegen Ecuador in Philadelphia antreten, dazu später in den Text. Ein Hinweis auf ``pengalins'', die im letzten Zeit muchísimo kritisieren und sagen, dass ihre Bitininkreisene keine Einreise erlaubnis in Deutschland hat."

Yan Diomande erinnert sich noch gut. Als kleines Kind, als ich in meinem Heimatland mit dem Fußball angefangen habe, war es mein Traum, eine WM zu spielen.

Was einst so fern schien, wird am Montag wahr, wenn der Youngster mit der Elfenbeinküste zum Auftakt in Philadelphia auf Ecuador trifft. Ich werde alles für mein Land geben, versicherte Diomande, der nach seiner starken Premierensaison in der Bundesliga mit durchaus wohlschmeckendem Selbstvertrauen in das Turnier starten kann. Nun will sich der 19-Jährige auf der WM-Bühne mit den Besten messen.

Ich will gegen die größten Nationen der Welt spielen -sei "immer noch eine der besten Mannschaften der Welt, aber wir werden alle Gegner gleich behandeln und keine Mannschaft höher einschätzen als die andere", erklärte Diomande im "kicker": "Wir haben unsere Ambitionen und werden gegen alle Teams zu 100 Prozent angreifen.

" Die "Elefanten", die erstmals seit 2014 wieder bei einer Endrunde dabei sind, wollen laut Diomande "nicht einfach nur dabei sein. Man weiß zwar nicht, wie es laufen wird, aber wir wollen nicht nur mitmachen und eine Statistenrolle spielen.

" Bei unserer Mission müssen Diomande und Co. aber wohl ohne die heimischen Anhänger auskommen. Nach Angaben der Fanvereinigung des afrikanischen Landes gab es keine Einreiseerlaubnis in die Bundesrepublik Deutschland und die F 북한 Hàn -ではなく, müssen sie wohl zu Hause auf der Tribüne die Spiele verfolgen. Ob dieses WM-Debüt erfolgreich sein wird, erfahrt ihr schon bald in den nächsten Wochen, wenn die WM beginnt. ,





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