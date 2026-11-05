Erdrutsch in Bali: Deutscher und Indoneier nach Glamping-Katastrophe vermisst

Schwere Monsunregenfälle lösen auf Bali einen tödlichen Erdrutsch aus. Ein Glamping-Resort wird zerstört, zwei Menschen sind vermisst. Der Suchumfang wird auf drei Abschnitte aufgeteilt.

Zwei Reisende aus Europa haben am Wochenende ihren erhofften Natururlaub in den Dschungeln von Bali in einem Albtraum enden lassen, da ein gewaltiger Erdrutsch ihre Luxusunterkunft zerstörte. Die Naturgewalten, ausgelöst durch extreme Regenmengen, rissen mehrere Zelte eines Resorts an einem steilen Hang mit. Unter den vermissten Personen befindet sich nun ein 56-jähriger Mann aus Deutschland, dessen Schicksal ungewiss bleibt, während die Sicherheitsbehörden auf der indonesischen Insel unter Hochdruck nach den Vermissten suchen.

Ablauf der Katastrophe und Zerstörung im Resort

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr brachen Erdmassen von den Hängen herab und trafen die am Hang gelegenen Luxuszelte mehrerer Touristen im Resort direkt. Vier von insgesamt 25 Zelten wurden durch die Schlammmassen schwer beschädigt, während eine weitere Glamping-Unterkunft komplett vom Fluss Tukad Yeh Kilap mitgerissen wurde. Die Wucht des Ereignisses war so stark, dass sie die Stabilität der gesamten Anlage im Bereich Pelaga ein Stück weit infrage stellte und die Infrastruktur des Eco Park Pelaga Glamping Retreat nachhaltig beeinträchtigte.

Also read Hacker-Attacke: Cyberangriffe auch auf Kühlanlagen deutscher Supermärkte

Von den 23 Touristen, die sich zum exakten Zeitpunkt des Erdrutsches in den Zelten aufhielten, konnten sich 21 Personen selbstständig in Sicherheit bringen. Die meisten Opfer der Katastrophe entgingen jedoch nur knapp dem Tod, da die Flutwelle aus Schlamm, Steinen und Wasser unvermittelt eintraf. Die beiden vermissten Personen, ein Deutscher und ein 27-jähriger Indoneiser aus einem anderen Zelt, gehören zu der Gruppe, die von den herabstürzenden Trümmern überrascht wurde und deren Aufenthaltsort seitdem nicht mehr lokalisierbar ist.

Positionen der Behörden und Rettungskräfte

Nyoman Sidakarya, der Leiter der Such- und Rettungsstelle Denpasar, erklärte gegenüber der Zeitung "Bali Times", dass das Rettungsteam aufgrund der ausgedehnten Fläche strategisch aufgeteilt werden muss. Die 90 eingesetzten Rettungskräfte sowie Polizeihunde und schweres Gerät suchen seit mehreren Tagen nach den beiden Vermissten. Um die Suche effizienter zu gestalten, wurden drei separate Teams gebildet, die verschiedene Abschnitte des betroffenen Gebiets absuchen.

Advertisement

Eines der Teams sucht oberhalb eines Dammes nach Anzeichen der Verschütteten, ein zweites Team bewegt sich flussabwärts, um den Weg der mitgerissenen Zelte zu verfolgen. Eine dritte Gruppe konzentriert sich auf die unmittelbare Beseitigung von Schlamm und Gestein im Gelände des Resorts, um den Zugang zu den betroffenen Zeltbereichen wiederherzustellen und weitere Gefahrenpotenziale auszuschließen. Diese koordinierte Herangehensweise soll die Chancen auf einen Fund erhöhen.

Meteorologische Bedingungen und Folgen des Unwetters

Die aktuellen Suchmaßnahmen werden durch äußerst gefährliche Bedingungen erschwert, da starker Regen und ein instabiler Untergrund die Arbeiten der Einsatzkräfte behindern. Das Wetter ist in der Region weiterhin labil, was die Sicherheit der Suchtrupps massiv gefährdet. Aufgrund der anhaltenden schlechten Wetterbedingungen musste die Suche am Montag vorübergehend abgebrochen werden, um die Lebensgefahr für die Helfer zu minimieren.

In der Nähe des Unfallorts Pelaga wurden im Laufe des Unwetters ganze 121 Millimeter Niederschlag gemessen, was die Sättigung des Bodens kritisch erhöhte. Diese extremen meteorologischen Daten waren der direkte Auslöser für die Instabilität der Hänge, die zum katastrophalen Erdrutsch führten. Die Wetterlage bleibt somit der bestimmende Faktor für den weiteren Verlauf und das Tempo der Rettungsarbeiten.

Auswirkungen auf die Infrastruktur und zukünftige Schritte

Das Unwetter traf nicht nur das Glamping-Resort, sondern weite Teile der gesamten Insel Bali. An 64 verschiedenen Stellen wurden Erdrutsche, umgestürzte Bäume oder abgesackte Straßen registriert, was die allgemeine Mobilität und Infrastruktur der Insel vorübergehend beeinträchtigte. Die Lage ist laut offiziellen Angaben im Allgemeinen unter Kontrolle, doch die lokalen Auswirkungen sind nach wie vor gravierend für die betroffene Bevölkerung.

Advertisement

Gede Agung Teja Bhusana von der Katastrophenschutzbehörde Balis betonte, dass Pelaga EcoPark derzeit der einzige Ort ist, an dem weiterhin intensiv nach vermissten Opfern gesucht werden muss. Die Suche wurde auf einen rund 2,5 Kilometer langen Abschnitt entlang des Flusses erweitert, was die Dimension der Katastrophe und den erforderlichen Aufwand unterstreicht. Die Experten setzen darauf, dass die Aufteilung der Teams die Erfolgsaussichten bei der Suche nach dem Deutschen und dem Indoneiser steigert.