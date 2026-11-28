Werder-Bremens Stürmer Eren Dinkçi zeigt trotz der Leukämie-Erkrankung seiner Partnerin bemerkenswerte Leistungen und erzielt beim 3:3-Remis gegen Gladbach sein erstes Doppelpack für den Verein, wobei er die emotionale Unterstützung seines Umfelds lobt.

Eren Dinkçi zeigt im Werder-Trikot bemerkenswerte Leistungen. Werder Bremen s Stürmer Eren Dinkçi durchlebt privat eine schwere Zeit. Umso bemerkenswerter sind seine Leistungen im Trikot der Grün-Weißen.

Beim wilden Remis gegen Gladbach netzt er zweimal, danach kommen Emotionen hoch. Nach seinem ersten Doppelpack für Werder Bremen wurde Eren Dinkçi so richtig emotional.

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"Die private Situation spielt natürlich mit rein, trotzdem macht es unglaublich viel Spaß", sagte der Angreifer nach dem turbulenten 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach. "Ohne die Jungs hätte ich wahrscheinlich schon einen Burn-out. " Dinkçi war im Sommer erst einmal auf Leihbasis an die Weser zurückgekehrt. Dorthin, wo er geboren ist, wo seine Familie und die seiner kranken Lebensgefährtin noch immer leben.