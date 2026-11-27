Eren Dinkci schoss beim 3:3 gegen Gladbach sein erstes Doppelpack für Werder. Der Flügelstürmer spricht emotional über die Leukämie-Diagnose seiner Frau Cinja und die Unterstützung durch den Verein.

Eren Dinkci erzielte beim Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach mit dem Ergebnis von drei zu drei nach der Halbzeitpause sein erstes Doppelpack in der Bundesliga für Werder Bremen. Der 24-jährige Flügelstürmer sorgte in der 37. Minute durch einen spektakulären Volly-Schuss für die zwischenzeitliche 1:1-Ausgleichstreffers, bevor er in der 85. Spielminute mit einem präzisen, trockenen Schuss die 2:3-Rückführung auf 2:3 markierte. Obwohl er entscheidende Anteile am Resultat hatte, blieb ein rein freudiges Gefühl nach dem Abpfiff aus, da die sportlichen Erfolge im Schatten einer gravierenden persönlichen Notlage stehen.

Doppelpack und Tabellenplatz bei Werder Bremen

Die statistische Bilanz von Eren Dinkci hat sich durch diesen Auftritt deutlich verbessert, da er nun insgesamt vier Treffer in elf absolvierten Ligaspielen vorweisen kann. Durch den erreichten Punktgewinn festigt Werder Bremen seine Position in der aktuellen Tabelle, nachdem der Klub nach elf Spieltagen mit 19 gesammelten Punkten auf dem sechsten Platz rangiert. Dinkci ist fest auf der rechten Angriffsseite integriert und trägt mit seiner hohen Geschwindigkeit sowie seiner Torgefährlichkeit wesentlich dazu bei, dass die Mannschaft so gut dasteht, auch wenn nicht alle Aktionen reibungslos verlaufen.

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Emotionale Lage zur Leukämie-Erkrankung der Frau

Hinter den sportlichen Leistungen verbirgt sich eine immense private Belastungsprobe, da die Ehefrau von Eren Dinkci, Cinja Dinkci, an Leukämie erkrankt ist. Das Paar kämpft gemeinsam mit aller Entschiedenheit darum, die Krebserkrankung zu besiegen und eine Genesung zu erreichen. Der Spieler nannte die Situation als sehr herausfordernd, betonte jedoch, dass er sich in Bremen zu Hause fühle und dort großes Glück empfinde, trotz der komplexen Umstände, die das Leben momentan prägen.

Unterstützung durch Vereinskollegen und Verein

Eren Dinkci hob hervor, dass die Unterstützung durch seine Mitspieler und den Verein entscheidend für sein psychisches Wohlbefinden ist. Er führte aus, dass er ohne das Team wahrscheinlich bereits an einem Burnout erkranken würde, da der Druck der privaten Lage sonst nicht zu bewältigen wäre. Die Möglichkeit, jeden Tag mit den Kollegen auf dem Platz zu stehen, bezeichnete er als absoluten Goldwert für seine persönliche Stabilität und Motivation in dieser schwierigen Phase.

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Herkunft von SC Freiburg und Leihe nach Bremen

Der Transfer nach Bremen erfolgte über eine Leihe, wobei Eren Dinkci ursprünglich beim SC Freiburg unter Vertrag stand. Die Breisgauer hätten den jungen Spieler ursprünglich ungern ziehen lassen, da er sportlich eine wichtige Rolle spielte. Aufgrund der bekannten privaten Situation von Dinkci und der notwendigen Zeit für die Behandlung seiner Frau stimmten die Verantwortlichen des SC Freiburg der Ausleihe letztlich zu, was die menschliche Komponente des Sportgeschehens unterstreicht.

Weitere Ziele bis zur Winterpause und Ausblick

Trotz der emotionalen Turbulenzen ist Eren Dinkci hinsichtlich der sportlichen Ambitionen noch lange nicht zufrieden und fokussiert sich auf die kommenden Aufgaben. Werder Bremen ist zu Hause bislang ungeschlagen, was ein wichtiges Fundament für die aktuelle Saison darstellt. Bis zur Winterpause stehen noch drei weitere Spiele an, in denen das Team versuchen wird, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um die positive Entwicklung fortzusetzen und die Tabellenposition zu festigen.