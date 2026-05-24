Eren Dinkci kämpft für seine Freundin Cinja: Soldaten Kampfmudder in der DKMS, Landespokalfinale-Besuch und gute Nachrichten aus der Klinik

Als seine Freundin Cinja an Blutkrebs erkrankt war, war der Nachrichtenzauber Eren Dinici enttäuscht und schockiert. Obwohl Cinja mittlerweile besser vorgeht und in der Klinik die Hauptuntersuchungen hinter sich hat, kämpft Eren weiterhin für seine Freundin und führt Aktionen der DKMS durch.

Vor einigen Wochen sprach Eren Dinkci mutig an die Öffentlichkeit über seine Freundin Cinja s Erkrankung am Blutkrebs und teilte, dass er für sie kämpft, durch das ganze Land tourt und mit Aktionen der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) hilft.

Seine Kampfmudder sieht aus, als sei sie lohnend, da er über gute Nachrichten für seine Freundin berichtet und betont, dass sie viel Energie hat und sich gesund wie weggehochstürmt fühlt. Laut Dinkci wird derzeit alles möglich sein, einschließlich eines Absturzes in die Heimat. Er besuchte beispielsweise das Landespokalfinale in Bremen und verbrachte einen schönen Tag mit alten Freunden, nachdem Cinja sich erneut besser fühlte.

Seine Einschätzung vor der Diagnose und seine Gedanken nach derselben und seine aktuellen Gedanken zu Cinja und der Kampf gegen das Blutkrebs sind im Bericht enthalten. Wir haben diesen Artikel um 2500 Zeichen erweitert





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