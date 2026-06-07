Erfahrener Mittelfeldspieler will trotz Regionalliga-Abstieg bei 1860 München bleiben

Der 32‑jährige Fan‑Liebling von 1860 München erklärt, nach seiner Knieverletzung und dem Zwangsabstieg in die Regionalliga, dass er dem Verein treu bleiben möchte. Der Verein arbeitet an neuen Lizenzstrukturen, um den Wiederaufbau zu sichern.

Positive Nachrichten für den TSV 1860 München: Der erfahrene Mittelfeldspieler des Vereins hat erklärt, dass er trotz des erzwungenen Abstiegs in die Regionalliga dem Club treu bleiben möchte.

Der 32‑jährige Fan‑Liebling, dessen Vertrag formal bis 2027 läuft, befindet sich jedoch in einer vertraglichen Grauzone, weil die aktuelle Vereinbarung keine Spielberechtigung für die vierte Liga vorsieht. Nach einer schweren Kreuzbandverletzung, die ihn im November der vergangenen Saison außer Gefecht setzte, erhielt er von Geschäftsführer Manfred Paula im April ein einjähriges Verlängerungsangebot. Paula begründete dies mit dem kreativen Potenzial des Spielers, das ihm ermöglichen solle, künftig die Qualität des Teams weiter zu steigern.

Trotz der Verletzung habe der Spieler seinen Lebensmittelpunkt seit 2024 mit seiner Familie in München etabliert und betont, dass er unbedingt in der Stadt bleiben wolle, selbst wenn das bedeutet, in der Regionalliga zu spielen. Der Verein plane bereits, ihn nach seiner vollständigen Genesung wieder ins Training zu integrieren, sodass er zum Beginn der neuen Saison wieder voll einsatzfähig zur Verfügung steht. Der rechtliche Rahmen des Abstiegs stellt die Situation für viele Profis des Clubs jedoch auf den Kopf.

Vor dem Abstieg verfügten lediglich acht Spieler über sog. Regionalliga‑Klauseln, die ihnen ein automatisches Bleiben in der Mannschaft ermöglichten; diese Regelungen gelten nun nicht mehr allgemein. Durch den Abstieg fiel das notwendige Spielrecht, das zur Lizenzierung einer Mannschaft in der 3. Liga erforderlich ist, zurück an den Mutterverein.

Dieser musste gemäß Kooperationsvertrag das Spielrecht wieder an die ausgelagerte Lizenzspieler‑Abteilung übertragen. Gleichzeitig wurde am vergangenen Donnerstag der Vertrag mit dem derzeitigen Betreiber der Lizenz‑KGaA gekündigt, der weiterhin 60 Prozent der Anteile hält, aber kein gültiges Spielrecht mehr besitzt. Ohne dieses Recht besteht die Gefahr, dass sämtliche Spieler, ab der U19‑Altersklasse aufwärts, das Recht zur außerordentlichen Kündigung ihrer Arbeitsverträge erhalten könnten.

Die Situation führt zu erheblicher Unsicherheit für die gesamte Belegschaft und wirft die Frage auf, wie schnell der Verein eine neue rechtliche Basis schaffen kann. In Reaktion auf die entstandene Rechtslage plant der e. V. von 1860 München die Gründung einer neuen Sportgesellschaft, die das Fundament für den Wiederaufbau des Clubs legen soll. Ziel ist es, ein stabiles Lizenzmodell zu etablieren, das den rechtlichen Anforderungen der DFB entspricht und gleichzeitig den Fortbestand der Profimannschaft sichert.

In diesem Kontext stellt sich die spannende Frage, ob der erfahrene Mittelfeldspieler als einer der ersten einen neuen Vertrag mit der künftigen Sportgesellschaft unterschreiben wird. Sein Verbleib wäre nicht nur ein starkes Signal an die Fans, sondern auch ein wichtiges Signal an potenzielle Neuzugänge und Sponsoren, dass 1860 München trotz des Abstiegs ambitioniert nach vorne blickt. Der Club hofft, mit seiner neuen Struktur und der Bereitschaft seiner Schlüsselspieler, den Wiederaufstieg in die 3. Liga zeitnah zu realisieren und das Vertrauen der Anhänger zurückzugewinnen





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