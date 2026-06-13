Erfahrener Trainer Nokelainen kehrt nach Landshut zurück und unterstützt jungen Stürmer Valasek im Aufstieg

Juha Nokelainen übernimmt wieder beim EVL das Traineramt, während Jan Valasek die Chance bekommt, sich in der ersten Mannschaft zu beweisen. Beide sollen die Nachwuchsentwicklung stärken und die Mannschaftsportitive voranbringen.

Der finnische Trainer Juha Nokelainen, 50 Jahre alt, kehrt nach fast zwei Jahrzehnten an seinen früheren Wirkungsort in Landshut zurück. In seiner ersten Amtszeit beim EVL hinterließ er bei den jungen Spielern einen nachhaltigen Eindruck, weil er großen Wert auf Laufbereitschaft und technisches Können legte.

Nach seiner aktiven Spielerkarriere, die unter anderem Stationen bei den Augsburger Panthern und im deutsch tschechischen Nachwuchs hatte, arbeitete er mehrere Jahre als Trainer verschiedener Jugendmannschaften beim ESV Kaufbeuren. 2023 wechselte er zum DEL Club Augsburger Panther, wo er als Development Coach und Assistant Coach tätig war und zuletzt die U15 des traditionsreichen EV Füssen betreute. Jetzt hat er die Möglichkeit, seine umfangreiche Erfahrung wieder in Landshut einzubringen und das Trainerteam des EVL zu verstärken.

Der 18jährige Stürmer Jan Valasek erhält durch den sportlichen Leiter Max Brandl nun die Chance, sich in der ersten Mannschaft zu beweisen. Nach einer beeindruckenden Saison im Landshuter U20 Team, in der er 42 Spiele absolvierte und exakt 42 Scorerpunkte sammelte, stach er vor allem durch eine sehr starke zweite Saisonhälfte hervor. Valasek soll künftig sowohl im Spielbetrieb des DNL Teams als auch beim Oberliga Kooperationspartner Erding Gladiators und innerhalb der EVL‑Profitruppe eingesetzt werden.

Der junge Spieler betont seine Motivation und die Ehre, Teil der ersten Mannschaft zu sein, und verspricht, alles zu geben, um ein wichtiger Beitrag zum Erfolg des Teams zu werden. Max Brandl lobt die Rückkehr von Nokelainen und sieht in ihm einen wertvollen Baustein für die Weiterentwicklung der Nachwuchsspieler. Der Trainer habe nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch die Fähigkeit, junge Talente technisch und körperlich zu fördern.

Gleichzeitig ist die Integration von Valasek in das System ein deutliches Signal für die Nachwuchsförderung im Verein. Beide, Trainer und junger Stürmer, teilen das Ziel, die Leistungsfähigkeit des EVL langfristig zu steigern und die Region mit qualifiziertem Eishockey zu bereichern. Die Vorfreude auf das gemeinsame Training ist groß, und die Verantwortlichen erwarten, dass sich durch die Kombination von Erfahrung und jugendlichem Ehrgeiz neue Impulse für die nächsten Spielzeiten ergeben





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