Erfahrungen aus 'Star Trek'-Produktionen: Patrick Stewart kämpft mit Uniformenproblemen

Dieser Artikel zeigt die faszinierenden Geschichten hinter den Kulissen der 'Star Treck'-Serie. Er berichtet von Patrick Stewarts Schwierigkeiten mit den Uniformen, die er trug. Auch andere Stars wie William Shatner und Leonard Nimoy trafen auf Schwierigkeiten. Stewart forderte Paramount-Manager auf changes an den Uniformen an, was letztlich zu positivem Feedback führte.

Bei der Produktion von ' Star Trek ' lief nicht immer alles nach Plan, und Patrick Stewart, der bekannt geworden ist als Captain Jean-Luc Picard, hat Paramount mit einer Klage drohen lassen, nachdem er Schwierigkeiten hatte mit den Uniformen, die er trug.

Gesundheitliche Probleme wie Rückenschmerzen entstanden, und Stewart forderte Änderungen der Uniformen an. Als seine Bitte nicht berücksichtigt wurde, drohte er mit rechtlichen Schritten, da Paramount die Konsequenzen nicht viel Geschäftschwule seien.

Schließlich knickten die Serienschaffenden und passten die Uniformen an, was später zu positiven Reaktionen führte. Auch andere Stars wie William Shatner und Leonard Nimoy stießen auf Schwierigkeiten, und Gene Roddenberry persönlich die Schauspieler abmahnte. Als Riker-Darsteller Jonathan Frakes an 'The Next Generation'-Produktion beteiligt war, beschwerten sich über die Uniformen, die einen Beinbruch hervorruhten. Trotzdem ist die Serie für viele Menschen ein Kult, und der Artikel erzählt die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen seiner Entstehung





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