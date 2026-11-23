Frank Elstner wird die Neuauflage von „Wetten, dass..?“ Anfang Dezember nicht vor Ort erleben. Warum er die Einladung ablehnt.

Frank Elstner wird die Neuauflage von „Wetten, dass..?

“ Anfang Dezember nicht vor Ort erleben. Warum er die Einladung ablehnt. Der Fernsehmoderator und Erfinder der TV-Show „Wetten, dass..?

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“, Frank Elstner, wird bei der Neuauflage des Formats Anfang Dezember nicht dabei sein. Die Anreise von seinem Wohnort Baden-Baden nach Halle in Sachsen-Anhalt sei ihm „mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Eine Einladung desStattdessen wolle Elstner die Sendung zu Hause im Fernsehen verfolgen. Er sei gespannt, wie sich Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren schlagen.

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Der 84-Jährige sei sich sicher, dass die Show ein Erfolg werde: „Die beiden sind lustig und bringen einen neuen, frischen Wind in die Sendung.

“ Elstner hat „Wetten, dass..? “ erfunden und von 1981 bis 1987 insgesamt 39 Mal moderiert. Sein Nachfolger Thomas Gottschalk führte 154 Mal durch die Show, zuletzt im November 2023. Die Kaulitz-Brüder übernehmen die Moderation am 5. Dezember vorerst einmalig.