Erfinder der ZDF-Show: Frank Elstner lehnt Einladung zu „Wetten, dass..?“ ab
Frank Elstner wird die Neuauflage von „Wetten, dass..?“ Anfang Dezember nicht vor Ort erleben. Warum er die Einladung ablehnt.
Frank Elstner wird die Neuauflage von „Wetten, dass..?
“ Anfang Dezember nicht vor Ort erleben. Warum er die Einladung ablehnt. Der Fernsehmoderator und Erfinder der TV-Show „Wetten, dass..?Also readNeuauflage mit Kaulitz-Brüdern: Frank Elstner schlägt „Wetten, dass..?“-Einladung vom ZDF aus
“, Frank Elstner, wird bei der Neuauflage des Formats Anfang Dezember nicht dabei sein. Die Anreise von seinem Wohnort Baden-Baden nach Halle in Sachsen-Anhalt sei ihm „mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Eine Einladung desStattdessen wolle Elstner die Sendung zu Hause im Fernsehen verfolgen. Er sei gespannt, wie sich Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren schlagen.
Der 84-Jährige sei sich sicher, dass die Show ein Erfolg werde: „Die beiden sind lustig und bringen einen neuen, frischen Wind in die Sendung.
“ Elstner hat „Wetten, dass..? “ erfunden und von 1981 bis 1987 insgesamt 39 Mal moderiert. Sein Nachfolger Thomas Gottschalk führte 154 Mal durch die Show, zuletzt im November 2023. Die Kaulitz-Brüder übernehmen die Moderation am 5. Dezember vorerst einmalig.
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten