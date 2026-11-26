Stabile Abwehr und effizienter Angriff: Deutschlands Handballerinnen haben bei ihrem vorletzten EM-Test gegen Frankreich berechtigte Hoffnungen auf Edelmetall geweckt.

Stabiles Abwehr-Bollwerk und effizienter Angriffswirbel: Deutschlands Handball erinnen haben ihren vorletzten EM-Test mit Bravour bestanden und berechtigte Hoffnungen auf Edelmetall bei der Europameisterschaft geweckt. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch feierte im ersten Duell mit dem WM-Dritten Frankreich einen klaren 32:27 -Sieg und begeisterte die 4.622 Zuschauer in Stuttgart vor allem vor der Pause mit einem Gala-Auftritt.

", stellte Bundestrainer Markus Gaugisch bei ProSieben Maxx zufrieden fest, "diese Deckung mit zwei tollen Torhüterinnen ist die Basis, die wir brauchen. Ich sehe sehr viel Spielwitz, das macht richtig Spaß.

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"Kapitänin Antje Döll mit sieben Toren und Rückraumspielerin Annika Lott waren die besten Werferinnen für den Vize-Weltmeister, der sich gut eine Woche vor dem EM-Auftakt gegen Schweden in prächtiger Verfassung präsentierte. Weitere Vorrundengegner der DHB-Auswahl sind Serbien und die Slowakei. Wie erwartet stand die zu Wochenbeginn für die EM nachnominierte Jung-Mama Xenia Smits noch nicht auf der Platte.