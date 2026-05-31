Erfolg von "Obsession": Brutale Szene musste gekürzt werden

Der Horror-Erfolg "Obsession" hat das Kinopublikum schockiert. Eine besonders brutale Szene war ursprünglich noch drastischer und musste gekürzt werden, um eine strengere Altersfreigabe zu vermeiden. Der Micro-Budget-Horrorfilm hat sich zu einer der größten Überraschungen des Kinojahres entwickelt und ist ein weltweiter Erfolg.

Der Micro-Budget- Horrorfilm " Obsession " hat sich zu einer der größten Überraschungen des Kino jahres entwickelt. Regisseur Curry Barker gelang mit dem psychologischen Horrortrip ein weltweiter Erfolg: Nach einem Startwochenende mit 16 Millionen US-Dollar in den Vereinigten Staaten von Amerika legte der Film weiter zu, spielte am zweiten Wochenende 22 Millionen ein und kam inklusive des Feiertags-Montags auf rund 28,2 Millionen.

Inzwischen hat "Obsession" weltweit die 80-Millionen-Marke überschritten und steuert auf einen seltenen Meilenstein zu: über hundert Millionen US-Dollar Einspiel für einen Film mit einem Budget von unter einer Million. Trotz des starken Fokus auf psychologischen Horror sorgt vor allem eine Szene für Gesprächsstoff. Achtung, kleiner Spoiler: In dem Moment, in dem Nikki (Inde Navarrette) von einer mysteriösen Entität besessen wird, verliert sie vollständig die Kontrolle und schlägt das Gesicht ihrer Freundin Sarah wiederholt gegen eine Backsteinwand.

Bereits in der Kinofassung ist die Sequenz kaum zu ertragen - doch ursprünglich ging Barker noch weiter.

"Es gab etwa sechs oder sieben zusätzliche Schläge. Und wir haben dafür eine NC-17-Freigabe bekommen. Da hieß es: 'Ihr müsst ein paar dieser Schläge rausnehmen.

' Und ich dachte: 'Ich nehme keinen einzigen Schlag raus. ' Aber ich habe es dann doch getan. " Die drohende NC-17-Einstufung hätte den Kinostart massiv eingeschränkt, weshalb Barker sich letztlich beugte. An der Wirkung der Szene habe das jedoch nichts geändert.

"Es fühlt sich immer noch verdammt hardcore an", so der Regisseur weiter. Er beobachtete die Reaktionen des Publikums bewusst aus dem hinteren Teil des Kinosaals und kam zu dem Schluss: "So wie es jetzt ist, ist es genau die richtige Anzahl.

" Die Vorstellung, wie die ungekürzte Fassung ausgesehen haben könnte, lässt erahnen, warum die Bewertungsgremien einschritten. Gleichzeitig schürt genau das die Hoffnung vieler Horror-Fans auf eine spätere Veröffentlichung eines Director's Cuts.

"Ich würde wahnsinnig gern einen Director's Cut machen, einfach weil es so viele Dinge gibt, die nicht im Film gelandet sind. Es müsste etwas sein, das Focus Features wirklich will und bei dem ich sage: 'Ja, lasst uns das machen. '





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