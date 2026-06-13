Erfolgreiche erste Saison für Fritzy Kromp: Werder erhöht Etat für Frauenfußball

Die erste Saison von Fritzy Kromp als Werder-Trainerin war ein voller Erfolg. Mit 43 Punkten aus 26 Spielen stellten die Frauen einen Vereinsrekord auf. Daher hebt Werder den Etat für die kommende Saison deutlich an. Doch der Verein muss auch einige Abgänge verkraften, darunter die beste Spielerin und Torschützenkönigin Larissa Mühlhaus. Werder sucht nun nach einem Nachfolger für die ehemalige Frauen-Chefin Birte Brüggemann.

Fritzy Kromp (42) hat ihre erste Saison als Trainerin von Werder Bremen erfolgreich abgeschlossen. Mit 43 Punkten aus 26 Spielen haben die Frauen einen Vereinsrekord aufgestellt.

Kromp, die als extrem akribisch gilt, hat einen großen Anteil an diesem Erfolg. Daher hat Werder den Etat für die kommende Saison deutlich angehoben.

'Wir haben das Budget um 20 Prozent erhöht, weil wir den Frauenfußball weiterentwickeln wollen', erklärt Werder-Boss Clemens Fritz (45). Das sind knapp 700.000 Euro mehr. Das Gesamtbudget liegt nun bei 4,2 Mio. Euro.

Diese zusätzliche finanzielle Unterstützung ist auch bitter nötig, da Werder seine beste Spielerin und amtierende Torschützenkönigin Larissa Mühlhaus (23) an Frankfurt verloren hat. Darüber hinaus haben noch weitere langjährige Spielerinnen den Verein verlassen. Fritz: 'Wir haben einige Abgänge zu verzeichnen und wollen den Kader ein wenig ausdünnen. Es werden trotzdem noch einige Neuzugänge kommen.

' Bisher hat Werder vor allem junge und entwicklungsfähige Spielerinnen verpflichtet. Auch die Suche nach einem Nachfolger für die ehemalige Frauen-Chefin Birte Brüggemann läuft. Die Ex-Bremerin war vor allem für die Kader-Planung zuständig und hat im Laufe der vergangenen Saison ihren Job aufgegeben. Fritz und sein Team haben diesen Job übergangsweise übernommen, doch das soll sich zur neuen Saison ändern.

'Wir befinden uns in Gesprächen, nehmen uns bewusst Zeit. Bis zum Trainingsstart (4.7. , d. Red. ) wollen wir einen Nachfolger präsentieren', erklärt der Manager





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