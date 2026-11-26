Von Stuttgart bis München: Wir stellen die erfolgreichsten deutschen Familien-Influencer vor, die mit Millionen Followern und Produktplatzierungen ein Millionen-Geschäft machen.

Benny und Angie aus Stuttgart zählen zu den erfolgreichsten Familien-Influencer n Deutschlands und demonstrieren eindrucksvoll, wie sich der private Familienalltag in ein hochprofitables Business verwandeln lässt. Das Paar mit den drei Kindern Lia im Alter von vier Jahren, Mali im Alter von zwei Jahren und dem neunen Monate alten Emilio erreicht mit ihren authentischen Beiträgen auf Instagram mehr als zwei Millionen Follower. Ihr Erfolg beweist, dass Familien-Influencer ihren Lebensunterhalt mittlerweile vollständig aus privaten Postings und den damit verbundenen Produktplatzierungen finanzieren können.

Benny und Angie präsentieren chaotischen Alltag

Benny (38) und Angie (31) betonen in ihren Interviews, dass ihre Inhalte das echte Leben abbilden, das jedoch häufig von etwas mehr Chaos geprägt ist. Sie nehmen ihre Community in ihren Alltag als Paar, als Eltern von drei Kindern und als beste Freunde mit, die sich gegenseitig gerne auf die Schippe nehmen, während sie sich lieben. In ihren Beiträgen finden Zuschauer Comedy, Beziehungsalltag und familiäre Situationen, die nicht geschönt sind, sondern zur Identifikation einladen.

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Das Ziel der beiden ist es nicht, eine perfekte Instagram-Welt zu inszenieren, sondern eine Realität zu zeigen, in der sich die Zuschauer wiedererkennen, mitlachen und feststellen, dass es bei den Influencern genauso läuft wie bei ihnen selbst. Angie und Benny sind seit 2022 als Family-Creator aktiv und haben sich innerhalb weniger Jahre eine massive Community aufgebaut. Sie berichten, dass viel von ihrem Content spontan aus Situationen entstehe, die jedes Paar kennen würde, und dass diese Mischung aus Authentizität, Humor und echter Beziehung das Feedback ihrer Follower prägt.

Als die beiden ihre Karriere starteten, hätten sie niemals damit gerechnet, dass Millionen Menschen ihren Alltag verfolgen würden. Benny und Angie äußern sich dankbar über die Entwicklung, bei der aus ein bisschen Spaß und Alltag plötzlich etwas Riesengroßes wurde. Für das Paar bleibt die Familie der zentrale Anker: Das größte Abenteuer sei das Aufziehen von drei Kindern bei wenig Schlaf, doch sie würden keinen einzigen Tag tauschen wollen. Für sie zählt, dass sie überall auf der Welt zu Hause sind, solange die fünfköpfige Familie zusammen ist.

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Weiterhin etablierte Stars der Influencer-Szene

Neben Benny und Angie dominieren weitere Profile die deutsche Influencer-Landschaft. Eine bekannte Persönlichkeit aus Bayern, die seit Jahren zu den größten Familien-Influencerinnen zählt, erreicht auf Instagram mehr als drei Millionen Menschen. Bekannt wurde die ehemalige Nacktmodel durch die Kuppelshow, heute lebt sie mit ihrem Ehemann Dominic und ihren drei Töchtern in Dubai. Sie präsentiert durchtrainierte Fotos, Urlaubsbilder und Familienalltag, wobei Beiträge mit ihrer Mutter beim Kochen oder Ausflügen mit den Kindern besonders beliebt sind. Neben ihrer Social-Media-Präsenz hat sie eigene Marken für Kosmetik und Fitness aufgebaut und gehört zu den bestverdienenden Internetstars im deutschsprachigen Raum.

Ein weiteres prominentes Beispiel ist eine dreißigjährige Mutter zweier Kinder, die mehr als zwei Millionen Menschen auf Instagram erreicht. Die Inhaberin der Accounts postet neben Fashion- und Beauty-Tipps auch Einblicke in ihren Familienalltag, etwa einen Ausflug mit den Kindern ins Disneyland. Ihr Erfolg basiert auf der Kombination aus persönlichen Einblicken und Lifestyle-Inhalten, die eine breite Zielgruppe ansprechen. Sie gehört zu den etablierten Namen, deren Inhalte regelmäßig von Millionen Nutzern konsumiert werden.

Eine weitere Pionierin der deutschen Influencer-Szene betreibt erfolgreiche YouTube-Kanäle und zeichnet sich dadurch aus, private Momente offen zu teilen. Ihre Stärke liegt darin, ihre Community an intimsten Lebensereignissen teilhaben zu lassen, was auch schmerzhafte Erfahrungen wie den plötzlichen Tod ihres Bruders einschloss. Durch diese Tiefe und Offenheit hat sie sich eine loyalen Follower-Basis aufgebaut, die über die reine Unterhaltung hinausgeht und emotionale Resonanz erzeugt.

Die Walsers und Vanessa Borck als Beispiele für Normalität

Das Paar Lisa (30) und Henry (35) betreibt als Die Walsers einen der erfolgreichsten Familien-Accounts Deutschlands mit 1,8 Millionen Followern bei Instagram. Sie leben mit ihren beiden Kindern im Raum München und besitzen einen bürgerlichen Background. Lisa hatte einen Bachelor in BWL und wollte ursprünglich ihren Master machen, entdeckte aber während der Corona-Zeit zufällig Social Media. Was als Zeitvertreib begann, ist heute ihr Job, wobei sie regelmäßig mit ihrem Mann alles rund ums Elternsein, ihre Ehe und den Alltag mit Kindern lustig präsentiert.

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Ihre Stärke besteht darin, normal und nicht in einer unerreichbaren Luxuswelt lebend zu wirken, weshalb sich viele Eltern in ihren Videos wiedererkennen. Dieser Ansatz der relatability unterscheidet sie von Influencern, die ausschließlich mit Luxus inszenieren. Ebenso erfolgreich war Vanessa Borck (30) beim Durchbruch bei Social Media mit Coupleontour. Gemeinsam mit ihrer damaligen Ehefrau Ina baute sie eine Community von rund zwei Millionen Followern auf, was die enorme Reichweite zeigt, die durch Partnerschafts- und Familiencontent erreicht werden kann.