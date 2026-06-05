Erfolgreiches Staffelfinale von 'Der Lehrer': Fans hoffen auf weitere Folgen

Das Staffelfinale von 'Der Lehrer' hat gestern Abend bei RTL für Furore gesorgt. Die letzten drei Folgen konnten im Vergleich zu den ersten drei Episoden deutlich an Marktanteil zulegen und erreichten Werte von bis zu 15,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dies lässt darauf schließen, dass die Serie auch nach der 10. Staffel weitergehen könnte.

Das Staffelfinale von ' Der Lehrer ' hat gestern Abend bei RTL für Furore gesorgt. Die letzten drei Folgen konnten im Vergleich zu den ersten drei Episoden deutlich an Marktanteil zulegen und erreichten Werte von bis zu 15,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dies lässt darauf schließen, dass die Serie auch nach der 10. Staffel weitergehen könnte. Die sechs Comeback-Episoden waren turbulent und haben an die bisherigen Ereignisse angeschlossen. Fans hoffen nun auf eine 11.

Staffel, in der die Beziehung zwischen dem Lehrer und seiner Nachbarin Nadia weiter erörtert werden könnte





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