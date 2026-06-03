Erfolgstrainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar der MT Melsungen freigestellt

Der Erfolgstrainer Jaron Siewert und der Sportvorstand Stefan Kretzschmar der MT Melsungen wurden freigestellt. Jaron Siewert könnte bald Trainer der MT Melsungen werden. Stefan Kretzschmar hat eine neue Agentur gegründet.

Der Erfolgstrainer Jaron Siewert und der Sport vorstand Stefan Kretzschmar der MT Melsungen wurden freigestellt. Jaron Siewert ist bereits in der Wechselphase und könnte bald Trainer der MT Melsungen werden.

Derzeit arbeitet er mit Jari Brüggmann und Lennart Wilken-Johannes an der Agentur DREISIEBENMEDIA. Stefan Kretzschmar ist Handball-Ikone und Dyn-Experte und hat nach seinem Ausscheiden eine neue Agentur gegründet. Die MT sondiert derzeit den Trainermarkt und hat ihren Top-Kandidaten identifiziert. Ein weiteres entscheidendes Treffen zwischen Jaron Siewert und Dr. Stefan Ruppert hat bereits stattgefunden.

Dr. Ruppert ist früheres Bundestagsmitglied der FDP und wechselte als Vorstand Personal und Recht und Arbeitsdirektor zur B. Braun SE. Die MT Spielbetriebs- u. Marketing AG ist der wirtschaftliche Träger des Klubs und ist unter das Dach des Hauptsponsors B. Braun SE geholt worden. Der spanische Trainer Roberto Parrondo soll ab Sommer 2027 mit Paris St. Germain klar sein.

Die MT hofft auf die Champions-League-Teilnahme. Der Däne Stefan Madsen wird mit dem dänischen Erstliga-Absteiger Hoj Elite in Verbindung gebracht. Die Mannschaft der MT Melsungen wurde auf dem Melsunger Marktplatz gefeiert, alle Europapokalsieger trugen sich auch in das Goldene Buch der Stadt ein. Bürgermeister Timo Riedemann: Wir sind alle stolz auf die MT.

Was die Handballer für die Stadt Melsungen und die Region mit diesem Titel geleistet haben, das ist herausragend





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