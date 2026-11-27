Die Mitspieler und Verantwortlichen stellen sich hinter Malik Tillman, der Leverkusen in Zagreb jubeln lässt.

Die Mitspieler und Verantwortlichen stellen sich hinter Malik Tillman, der Leverkusen in Zagreb jubeln lässt. Nach dem Wirbel in dieser Woche gab Malik Tillman die Antwort im strömenden Regen von Zagreb.

Ganz zur Freude der Mitspieler. Tillman, der im Zwist mit den Anhängern von Bayer Leverkusen unlängst für Aufsehen gesorgt hatte, habe „zwei sehr gute Spiele“ gemacht, lobte Torhüter Mark Flekken. Der Führungstreffer beim 2:0 in der Europa League bei Dinamo Zagreb dürfte für etwas Genugtuung bei Tillman gesorgt haben.

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„Wir wissen alle, dass Malik vor der Länderspielpause in einer schwierigen Situation steckte – vielleicht auch ein bisschen mit sich selbst gekämpft hat“, sagte Flekken. Nach Pfiffen bei seiner Einwechslung gegen Stuttgart hatte Tillman im Anschluss an das Spiel gegen Paderborn betont, dass ihm der Applaus der Fans bei seiner Auswechslung diesmal dafür „relativ egal“ gewesen sei. Es mache „nicht mehr viel“ mit ihm, „ob gejubelt oder mein Name gerufen wird“, sagte der 24-Jährige.