Erfurt ist die glücklichste Stadt in Deutschland

Erfurt hat den ersten Platz im diesjährigen "Glücksatlas" erreicht, der von der Universität Freiburg und der Süddeutschen Klassenlotterie erhoben wird. Die allgemeine Lebenszufriedenheit unter 40 deutschen Großstädten ist hier am höchsten, gefolgt von Augsburg in Bayern und Düsseldorf in NRW.

Nachdem 2025 die glücklichsten Menschen in Kassel lebten, sind im Jahr 2026 nirgendwo in Deutschland die Leute so zufrieden – wie in Erfurt . Das ergab der neue " Glücksatlas ", der jährlich von der Universität Freiburg und der Süddeutschen Klassenlotterie erhoben wird.

Erfurt belegt dabei erstmals seit 15 Jahren den ersten Platz. Laut den mehr als 23.000 Befragten ist die allgemeine Lebenszufriedenheit unter 40 deutschen Großstädten hier am höchsten, gefolgt von Augsburg in Bayern und Düsseldorf in NRW. Erfurt ist das beste Beispiel einer ruhigen Großstadt: "Die Mieten sind gering, die Umweltqualität hoch und die wirtschaftliche Lage ist sogar leicht überdurchschnittlich". Oberbürgermeister Andreas Horn (51, CDU) erklärte dazu: "Wir haben kurze Wege, viel Grün und eine hohe Lebensqualität im Alltag.

". Zudem gebe es gute Arbeitsplätze und Kultur. Foto: Martin Schutt/dpa Derzeit leben etwa 215.000 Menschen in der Domstadt, im Glücksindex erreicht sie einen Wert von 7,74 (s. Tabelle).

Und das, obwohl man den Einwohnern nach der letzten Bundestagswahl zumindest eine politische Unzufriedenheit nachsagte: Fast 27 Prozent wählten hier mit der Zweitstimme die Berlin und Rostock auf hinteren Plätzen Auf Rang zwei und drei im Glücksatlas folgen Augsburg in Bayern und Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen, danach Krefeld (NRW), Kiel (Schleswig-Holstein) und Aachen (NRW). Berlin schafft es nur auf Platz 35 – aber immerhin sind die Bewohner der Hauptstadt zufriedener als noch im vergangenen Jahr.

Laut Studie drücken vor allem steigende Mieten, mehr Arbeitslose und viele Straftaten die Lebensqualität. Am unglücklichsten sind die Menschen in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern). Auffällig laut Studie: "Sehr viele Menschen leben allein, Haushalte mit Kindern sind selten, die Geburtenrate ist niedrig.

". Auch die hohe Schulabbrecherquote und wenige Stadtparks würden das Glück dämpfen





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