Erfurts Trainer fordert Frieden im Fußball und Boykott des Derby

Erfurts Trainer Fabian Gerber fordert, dass der Fußball wieder friedlicher wird und kritisiert die Entscheidung, die Kontingente für Fans zu beschränken. Er ruft dazu auf, dass Familien mit ihren Kindern ohne Angst ins Stadion gehen können.

Erfurts Trainer Fabian Gerber fordert, dass der Fußball wieder friedlicher wird. Dieses Derby wird historisch! Das erste Mal wird Rot-Weiß Erfurt ohne Fans nach Jena reisen.

Der Grund: Nach den Vorfällen der vergangenen Jahre hat die Stadt das Kontingent auf 800 Tickets beschränkt. Jetzt boykottiert Erfurt das Spiel, der Block bleibt leer.

"Das wird für uns natürlich auch eine komische Situation werden", sagt RWE-Trainer Fabian Gerber (46). Die Entscheidung unterstützt er aber: "Natürlich muss der Fußball wieder friedlicher werden, doch kollektiv Fans auszusperren, ist nicht der richtige Weg", sagt er. Stattdessen müssten eben die Kontrollen intensiver werden, müssten Sicherheitskonzepte überarbeitet werden.

"Natürlich sehe ich auch die Gewalt und auch die Raketen wie beim letzten Derby. Das gehört da nicht hin, das verurteilen wir. Und wenn man sieht, was jetzt in Prag los war, das ist geisteskrank.

". Er meinte die Randale im Foto: ostsport.bild.de Gerbers Appell an alle: "Wir müssen wieder dahin kommen, dass Familien mit ihren Kindern ohne Angst ins Stadion gehen können. Das muss auch in so einem Derby bei aller Rivalität möglich sein.

". Erfurtss Fans fahren übrigens trotzdem nach Jena. Ab 11 Uhr startet die angezeigte Demo gegen die Ticket- Beschränkung am Westbahnhof, führt durch die Jenaer Innenstadt, wo die Partie auf Großbildleinwand übertragen wird. Dabei geht es vor allen Dingen für Rivale Jena um alles.

Carl Zeiss kann mit einem Sieg Meister werden. Gerber: "Wir fahren da jetzt aber nicht hin, um Jena in die Titelsuppe zu spucken. Wir fahren dahin, weil wir das Spiel für unsere Fans gewinnen wollen", sagt er. Dass der FCC jetzt noch da oben dabei ist, brauche ihm Respekt ab.

"Wenn du bis zum Ende die Chance hast, Meister zu werden, dann hast du es auch verdient", sagt Gerber





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