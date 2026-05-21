SC Paderborns Coach Steffen Baumgart spricht in einem Interview mit SPORT BILD über dasTeam und ihre Chancen auf einen Bundesliga-Aufstieg. Er betont die große Chance und sieht Paderborn in guter Position, um erneut eine sehr gute Saison zu toppen. Sie sprechen auch von unabhängigen Ausասignieren gegen Top-Teams aus der Bundesliga. Bald Ralf Kettemann betont die Chancen des SCP gegen Wolfsburg und sieht die Begegnung als eine einmalige Gelegenheit für das gesamte Team. Beide Coaches diskutieren die Notwendigkeit deηγen blitzschnellen Spiele, aber keine Fußballwunder.

Steffen Baumgart spricht optimistisch über SCPs Chancen auf einen Bundesliga-Aufstieg. Der Ex-Paderborn-Coach sieht einen großen Chance für den SCP in der Saison 2022/23. Baumgart sieht das Team in guter Position, um eine erfolgreiche Saison nochmals zu toppen.

Er betont das Selbstvertrauen, das aus dem Erreichen der Relegation in der Saison 2021/22 kam. Sie sprechen auch von der Fähigkeit des SCP, selbst Top-Teams aus der Bundesliga wie Leverkusen oder Wolfsburg zu besiegen. Ralf Kettemann betont die Chancen von Paderborn gegen Wolfsburg und sieht die Begegnung als einmalige Gelegenheit für das gesamte Team. Beide Coaches sind von der Saison 2024 optimistisch und sprechen von den Verstand zu werden, aber nicht von einem Fußballwunder





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