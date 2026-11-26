Nur noch bis Weihnachten durchhalten, und dann kann ich mich erholen: Ist das dieser Tage auch Ihr Mantra? Eine Psychologin erklärt, warum der Plan nicht aufgeht und was stattdessen hilft.

Vorweihnachtsstress: Wird Erholung immer weiter verschoben, kann aus einem Ausnahmezustand ein Dauerzustand werden. Sie erledigen fleißig Ihre To-dos, hetzen von Deadline zu Deadline und haken Aufgaben im Akkord ab - immer mit einem Gedanken im Hinterkopf, der täglich lauter wird: Nur noch bis Weihnachten durchhalten, dann kann ich mich erholen!

Die Psychologin Katharina Piekorz hört diesen Satz vor Weihnachten häufig in Beratungen ihrer Onlinepraxis, besonders von beruflichen Leistungsträgern. Für sie ist er oft ein Warnsignal: Wer so spricht, sei meist geübt darin, Erholung und eigene Bedürfnisse aufzuschieben.

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„Was nach Disziplin klingt, ist eigentlich eher eine Vermeidung“, so die Psychologin. Riskant ist diese Haltung Piekorz zufolge, wenn Erholung und eigene Bedürfnisse immer wieder aufgeschoben werden. Wer immer weiter durchhalten will, läuft Gefahr, Warnzeichen wie Schlafprobleme, Gereiztheit oder emotionalen Rückzug zu übergehen.