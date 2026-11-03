Éric Dubois führt Eisbären Berlin an DEL-Spitze und in CHL-Achtelfinale

Nach dem Wechsel von Serge Aubin beweist Éric Dubois als neuer Coach der Eisbären Berlin sofortige Wirkung. Mit elf Siegen in vierzehn Spielen führt das Team die DEL an und erreicht das CHL-Achtelfinale.

Die Berliner haben die Weichen richtig gestellt. Nach dem Abgang des fünffachen Meistertrainers Serge Aubin setzten die Eisbären Berlin auf den 56-jährigen Kanadier Éric Dubois. Viele Experten waren anfangs skeptisch, da Dubois nur begrenzte Erfahrung als Chefcoach im Profi-Eishockey vorweisen konnte. Doch die Ergebnisse der aktuellen Spielzeit widerlegen diese Bedenken eindeutig.

Éric Dubois etabliert sich sofort als DEL-Führungskraft

Dubois liefert bereits in der laufenden DEL-Saison unmittelbare Erfolge ab. Elf Siege aus den ersten vierzehn Ligaspielen sind ein eindrucksvoller Beleg für seine Taktik. Die Eisbären Berlin führen die Tabelle, obwohl sie jüngst mit einer 1:3-Niederlage gegen Mannheim verloren sind. Zusätzlich schafften die Berliner den Einzug ins Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL). Der neue Trainer hat dem Team frische Impulse verliehen, die sich sichtbar auswirken.

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Taktische Änderungen und Defensive-Stabilität

Die Spielweise der Mannschaft hat sich unter Éric Dubois grundlegend verändert. Das Umschaltspiel wirkt nun deutlich schneller als noch unter der Vorgängerführung. Gleichzeitig ist die Defensive stabiler geworden, was häufige Gegentore minimiert. Trotz dieser positiven Entwicklung warnt der Coach vor allzu großer Selbstzufriedenheit. Er betonte, dass man in bestimmten Bereichen noch besser werden müsse, um langfristig erfolgreich zu sein.

Vertrauensbasis und Umgang mit der Kaderbreite

Ein entscheidender Erfolgsfaktor von Éric Dubois ist seine Art im Umgang mit der Mannschaft. Er setzt stark auf Vertrauen und erklärt den Spielern seine Strategien genau. Jeder einzelne Spieler wird gefördert und in seine Arbeit einbezogen. Gleichzeitig scheut der Kanadier es nicht, laut zu werden, wenn Disziplin oder Einsatz erforderlich sind. Diese Mischung aus Unterstützung und Forderung schafft eine stabile Atmosphäre.

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Der 56-Jährige nutzt zudem die gesamte Breite des Kaders. Dadurch bleiben die Leistungsträger frisch und können ihre Form über die gesamte Saison hinweg halten. Reservisten fühlen sich als wichtiger Teil des Erfolgs, was die Motivation im Team steigert. Diese Strategie hat sich bereits ausgezahlt, da die Eisbären trotz des Trainerwechsels wieder an der Spitze der DEL marschieren.

Ausblick: Meisterpotential unter neuer Führung

Die aktuelle Performance lässt große Hoffnungen aufkommen. Éric Dubois beweist Woche für Woche, dass er weit mehr ist als nur der Nachfolger von Serge Aubin. Seine Methoden bringen sichtbare Ergebnisse in der Liga und im europäischen Wettbewerb. Der Coach könnte der nächste Meistermacher für die Eisbären Berlin werden. Die Basis für eine erfolgreiche Fortsetzung ist damit gelegt.