Éric Dubois wird neuer Cheftrainer der Eisbären Berlin

Der Kanadier Éric Dubois wird neuer Cheftrainer des deutschen Eishockey-Meisters Eisbären Berlin. Er kommt vom DEL-Konkurrenten ERC Ingolstadt und wird die Nachfolge von Erfolgscoach Serge Aubin antreten.

Éric Dubois wird neuer Cheftrainer des deutschen Eishockey -Meisters Eisbären Berlin . Der Kanadier kam vom DEL -Konkurrenten ERC Ingolstadt. Bei den Bayern war er letzte Saison Assistenzcoach seines Landsmannes Mark French.

Der 56-jährige Dubois trat die Nachfolge von Erfolgscoach Serge Aubin an. Der Kanadier hatte den DEL-Rekordchampion zu fünf Meisterschaften in den letzten sechs Jahren geführt und dann seinen Abschied verkündet. Aubin (51) betreut künftig den SC Bern in der Schweizer National League. Éric Dubois verfolgte seinen Weg schon lange.

Er hatte sehr gute Gespräche und war direkt von den Ideen und Konzepten von Serge Aubin überzeugt. Er war sich sicher, dass er der richtige Cheftrainer für die Eisbären Berlin wäre. Dubois spielte als Verteidiger zwölf Saisons in Nordamerika und Europa. Unter anderem bestritt er zwischen 1997 und 2002 für Oberhausen und Schwenningen 172 Partien. 2003 wechselte er ins Trainermetier und war in seiner Heimat aktiv, ehe er zur vergangenen Spielzeit zum ERC Ingolstadt und damit erstmals nach Europa wechselte.

Éric Dubois fühlte sich geehrt, nun Teil einer Organisation mit einer so erfolgreichen Tradition zu sein. Er war voller Tatendrang, nach Berlin zu kommen und sein neues Kapitel zu beginnen. Dubois wird nun die Nachfolge von Serge Aubin antreten und die Eisbären Berlin zum Erfolg führen





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