Eric Ebron erinnert sich an harte Würfe von Matthew Stafford und Hilfe von Calvin Johnson

Der ehemalige Tight End Eric Ebron berichtet von seinen Anfangsschwierigkeiten mit Quarterback Matthew Stafford bei den Detroit Lions, der so hart warf, dass er sich Finger auskugelte. Calvin Johnson half ihm mit einer unkonventionellen Methode.

Ex-Tight-End Eric Ebron hat in einem ausführlichen Gespräch über seine Anfangszeit bei den Detroit Lions gesprochen und dabei vor allem die enorme Wurfhärte von Quarterback Matthew Stafford thematisiert.

Der heute 33-Jährige, der von 2014 bis 2017 für die Franchise aus Michigan spielte und in der ersten Runde des NFL-Drafts an zehnter Stelle von der University of North Carolina ausgewählt wurde, erinnert sich an schmerzhafte Momente.

'Matt Stafford wirft hart wie die Hölle, Mann. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Er hat mir vier meiner Finger ausgekugelt. Ich habe versucht herauszufinden, wie es klappt', berichtete Ebron.

Die Anpassung an Staffords Wurfstil sei für ihn und andere Receiver eine große Herausforderung gewesen.

'Ich habe zu ihm gesagt: Junge, du musst nicht so hart werfen. Ich bin fünf Yards von dir entfernt. Entspann dich.

' Doch Stafford habe sich nicht geändert. Ebron nahm seinen ehemaligen Quarterback jedoch in Schutz: 'Es ist nicht seine Schuld. Es ist mein Job, den verdammten Ball zu fangen.

' Diese Aussage zeigt die professionelle Einstellung des Tight Ends, der trotz der Schwierigkeiten nie die Verantwortung auf andere schob. Nicht nur Ebron hatte mit Staffords Würfen zu kämpfen. Auch die Lions-Legende Calvin Johnson, bekannt unter seinem Spitznamen 'Megatron', musste Strategien entwickeln, um mit der Härte umzugehen. Johnson trug stets getapte Finger, um Verletzungen vorzubeugen, die durch die extremen Geschwindigkeiten der Bälle verursacht wurden.

Ebron erinnert sich: 'Megatron hat seine Finger immer getaped, weil er Megatrons Finger auch zerstört hat. Deswegen hat er mich zur Seite genommen und gemeint: Ich bringe dir bei, wie ich mit diesen Sachen umgehe.

' Die Einladung zu einem Treffen bei Johnson zu Hause war für Ebron eine große Ehre, denn normalerweise lud niemand zu sich nach Hause ein. 'Irgendwann lädt er mich zu sich nach Hause ein. Es war mein zweites Jahr. Niemand wurde zu Megatrons Haus eingeladen.

Er hatte zwei Joints fertig gerollt und meinte: Wir werden dieses Problem lösen. Bei diesem Meeting haben wir geraucht und 2k gespielt. Das hat meine gesamte Perspektive verändert', erzählte Ebron mit einem Grinsen. Diese unkonventionelle Methode half ihm, den Druck und die Anforderungen besser zu bewältigen.

Ebrons Karriere in der NFL erstreckte sich über acht Jahre, in denen er für die Detroit Lions, die Indianapolis Colts, die Pittsburgh Steelers und zuletzt die New Orleans Saints spielte. Trotz der anfänglichen Herausforderungen bei den Lions wurde er 2018 in den Pro Bowl gewählt. Die Zeit in Detroit prägte ihn jedoch nachhaltig. Die enge Bindung zu Calvin Johnson und die Lektionen, die er von ihm lernte, halfen ihm nicht nur auf dem Feld, sondern auch mental.

Die Geschichte zeigt, wie wichtig Mentoren in der NFL sind und wie unterschiedlich die Wege sein können, um Probleme zu lösen. Ebrons Erinnerungen bieten einen seltenen Einblick in die Dynamik zwischen Quarterback und Receiver und die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Matthew Stafford. Sie verdeutlichen auch, dass selbst die besten Spieler wie Calvin Johnson mit Widrigkeiten umgehen müssen.

Die Anekdote über das gemeinsame Rauchen und Spielen mag kurios erscheinen, unterstreicht aber die menschliche Seite des Sports und die Kameradschaft, die über das reine Training hinausgeht. Ebrons Offenheit im Umgang mit seinen Schwierigkeiten macht ihn zu einer sympathischen Figur, die zeigt, dass auch Profisportler mit Hindernissen kämpfen und diese auf ihre eigene Art überwinden





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