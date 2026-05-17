Eric Martel verlässt den FC Köln ablösefrei nach 4 Jahren

Eric Martel, ein U21-Vize-Europameister von 2025, verlässt den FC Köln ablösefrei nach 4 Jahren. Martel war bereits bekannt für seine Schwierigkeiten mit dem FC und seine Bereitschaft, sich für eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages nicht einzusetzen. Köln bot ihm jedoch noch eine Chance und einen neuen Vertrag, was er jedoch abwar. Köln bedankt sich bei Martel für seine Arbeit und wünscht ihm alles Gute für seine Zukunft.

NEWS TEXT: fiel die endgültige Entscheidung – einen Tag nach der Saisonabschluss-Pleite machte Köln-Abräumer Eric Martel (24) jetzt sein FC-Aus offiziell und verlässt den Verein nach 4 Jahren am Geißbockheim ablösefrei.

Spätestens nachdem Martel den FC auch im Winter versetzt hatte und nicht bereit war für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages, war klar, dass es kaum noch Chancen auf einen gemeinsamen Neustart geben würde. Trotzdem bot Köln seinem Sechser auch jetzt noch mal eine Chance und einen neuen Vertrag. Martel lehnte das letzte Angebot am Freitag schließlich ab und verabschiedete sich jetzt von den Fans. Auf Instagram schreibt der U21-Vize-Europameister von 2025: "Gestern war mein letztes Spiel im Trikot des 1.

FC Köln, und ich möchte mich bei Euch sowie bei allen Beteiligten des Vereins von Herzen für die besondere Zeit bedanken.

" Martel waren schon nach Schlusspfiff in München die Tränen gekommen. Jetzt sagt er: "Ich habe mich dennoch dazu entschieden, dieses Kapitel zu beenden und eine neue Herausforderung anzunehmen.

" Widerruf Tracking und Cookies Das sagt Sportboss Kessler zum Martel-Aus Wo Martels Zukunft liegt, ist noch offen. Zuletzt gab es Interesse aus Wolfsburg – allerdings wohl nur für den Fall des Klassenerhalts. Freiburg soll Martel schon beobachtet haben. In Leipzig gilt er als Backup-Kandidat.

Und er selbst soll auch Interesse am Ausland haben. Für den FC bestritt er seit seinem Wechsel von RB Leipzig 134 Pflichtspiele und gehörte zu den Führungsspielern – vor allem in der Aufstiegssaison 2024/25. Fakt ist aber auch, dass die von allen erhoffte Entwicklung in der gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison ausblieb und Martel unter Kwasniok seine wohl schwerste FC-Zeit erlebte. Auch deshalb wollte Köln am Ende nicht mehr um jeden Preis verlängern, hat längst Alternativen im Blick.

Sportboss Thomas Kessler (40) sagt: "Wir standen mit Eric in den vergangenen Wochen und Monaten in engem, regelmäßigem Austausch und haben ihm ein faires sowie wertschätzendes Angebot unterbreitet. Am Freitag hat er uns darüber informiert, dass er dieses nicht annehmen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen möchte. Das respektieren wir. Wir bedanken uns bei Eric ausdrücklich für seinen Einsatz in den zurückliegenden vier Jahren beim 1. FC Köln und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.





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