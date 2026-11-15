Eric-Maxim Choupo-Moting wieder in München: Überraschender Besuch bei FC Bayern

Ex-Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting besuchte die FC Bayern Akademie in München. Er traf auf Manuel Neuer. Details zum Hintergrund des Besuchs bei Säbener Straße.

Eric-Maxim Choupo-Moting hat seine Zeit als aktiver Spieler des FC Bayern München hinter sich gelassen, doch die Verbindung zum Verein bleibt bestehen. Der ehemalige Angreifer postete kürzlich ein Foto aus den Physio-Räumen an der Säbener Straße in München. Auf dem Bild ist er gemeinsam mit dem Torwart Manuel Neuer zu sehen, der sich aktuell in der Rehabilitation befindet. Dieser kurze Ausflug in die Münchner Stadtmitte ist nicht ganz untypisch für den Kameruner, der auch nach seinem Abschied vom Verein nicht vollständig verschwunden ist.

Vertrag bei New York Red Bulls läuft aus

Der aktuelle Aufenthalt des 35-jährigen Angreifers wirkt auf den ersten Blick überraschend, da sein Vertrag beim Major League Soccer-Klub New York Red Bulls im Dezember desselben Jahres ausläuft. Dennoch ist eine Rückkehr als aktiver Spieler im kommenden Winter-Transferfenster keineswegs geplant oder im Gespräch. Choupo-Moting nutzt den Besuch vielmehr für private Angelegenheiten oder um alte Kontakte zu pflegen, ohne dass eine berufliche Reunion auf dem Spielfeld ansteht.

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Bekannte Besuche im Münchner Umfeld

Ex-Spieler des FC Bayern erhalten nach ihrer Karriere weiterhin Zugang zum Vereinsgelände an der Säbener Straße. Der Club erlaubt diesen ehemaligen Akteuren gelegentliche Besuche, um Gefallen zu erweisen oder private Treffen zu ermöglichen. Im Oktober 2024 war Choupo-Moting bereits mit seinem Sohn Liam am Abend unter Flutlicht auf den Trainingsplätzen anzutreffen. Auch die Poststelle am Eingang wird gelegentlich aufgesucht, um Pakete abzuholen oder kurz vorzusprechen. Diese Geste honoriert der Verein langjährige Dienste und persönliches Engagement.

Treffen mit Manuel Neuer im Fitnesscenter

Ein besonderer Aspekt des jüngsten Besuchs war das Zusammentreffen mit Manuel Neuer. Der Torhüter leidet an einem Sehnenteilriss im rechten Fuß und befindet sich aktuell in einer medizinischen Betreuungsphase. Beide standen gemeinsam auf der Behandlungsliege in den Physio-Räumen des Leistungszentrums. Dieses Bild verdeutlicht, dass die ehemaligen Teamkollegen auch privat weiterhin Kontakt halten und sich gegenseitig unterstützen.

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Sportliches Ereignis: New England Patriots in München

Neben den persönlichen Gesprächen erlebte Choupo-Moting ein einzigartiges sportliches Ereignis. Am Samstagvormittag trafen die Football-Stars der New England Patriots auf dem Bayern-Gelände ein. Sie bereiteten sich auf ihr NFL-Spiel am darauffolgenden Sonntag um 15:30 Uhr vor, das gegen die Detroit Lions in der Allianz Arena ausgetragen wurde. Choupo-Moting nutzte die Chance, um einen Blick in den Profitrakt der US-Amerikaner zu werfen.

Soziale Medien und internationale Reichweite

Der Kameruner teilte seine Erlebnisse aktiv mit seiner riesigen Fangemeinde. Auf seinem Instagram-Account mit 1,3 Millionen Followern publizierte er ein Video von den Trainingssequenzen der New England Patriots. Diese Einblendung macht deutlich, wie stark die Vernetzung zwischen verschiedenen Sportarten und internationalen Stars bei solchen Gelegenheiten ist. Die Aufnahme dient nicht nur als persönliches Erinnerungstück, sondern auch als Inhalte für seine internationale Online-Präsenz. Der Besuch bleibt somit ein Zeichen der Verbundenheit, auch wenn die aktive Karriere in München bereits beendet ist.