Die Angriffe auf sein Äußeres gehen an Eric Sindermann nicht spurlos vorbei. In einem TikTok-Video spricht er offen über seine Belastung.

erzählt der Realitystar, wie sehr ihn die Anfeindungen im Netz belasten. Besonders über seine Haare und seine Wangen würden sich Nutzer immer wieder lustig machen.

Während er darüber spricht, deutet"Mein Selbstwertgefühl hat massiv drunter gelitten" , erklärt er vor der Kamera. Doch die Situation habe ihn nach eigener Aussage nicht nur emotional getroffen, sondern auch finanzielle Einbußen verursacht. Deshalb bittet der Unternehmer seine Community nun öffentlich um Unterstützung bei der Suche nach einem Anwalt. Dieser soll sich für seine Rechte und seine Ehre einsetzen und ihm auch angesichts seiner finanziellen Lage zur Seite stehen.

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erstattet hat. Er wirft seinem früheren Freund vor, private Gespräche ohne seine Zustimmung veröffentlicht zu haben. Dadurch fühle er sich zutiefst gedemütigt und habe zudem mehrere zehntausend Euro verloren. Seine finanzielle Situation veranschaulicht, indem er beide Hosentaschen nach außen zieht und zeigt, dass sie leer sind.